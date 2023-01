Fasching: Penzberger Maschkera übernehmen närrische Macht

Von: Andreas Baar

Gekrönte Faschings-Häupter in Penzberg: Prinzessin Nicki II. die Lewakas-Narrische (Nicki Schönfeldt) und Prinz Thomas VI. vom Aqua-Imperium (Thomas Schönfeldt). © Paul Vogt

Penzberg - Die Stadt Penzberg hat närrische Regenten: Das Faschingsprinzenpaar übernahm beim Krönungsball offiziell das Ruder.

Nach zwei Jahren Corona-Pause fand am Samstag (14. Januar) wieder der traditionelle Krönungsball des Organisationskomitees (OK) Penzberger Fasching statt. Mehr als 300 Besucher versammelten sich in Abendgarderobe in der Penzberger Stadthalle – und feierten gemeinsam die „fünfte Jahreszeit“. „Wir haben ein zweijähriges Defizit auszugleichen“, meinte Faschingsprinzessin Niki II. die Lewakas-Narrische (Nicki Schönfeldt), die gemeinsam mit ihrem Prinzen Thomas VI. vom Aqua-Imperium (Thomas Schönfeldt) in der Saison 2022/2023 das närrische Volk regiert. Passend zum Namen der Prinzessin kündigte OK-Präsident Maxi Eller an, dass es ab 23.30 Uhr beim Caterer nur noch Leberkässemmeln zu bestellen gäbe. Und Prinz Thomas VI. fügte dem hinzu, dass diese Semmeln nicht dick machen würden.

Teilnehmer für Gaudiwurm gesucht Nach zweijähriger Abstinenz gibt es heuer wieder einen Gaudiwurm in Penzberg: Der närrische Lindwurm zieht am Faschingssonntag, 19. Februar, ab 13 Uhr durch die Innenstadt. Interessenten für Motivwagen oder Fußgruppen können sich beim OK Penzberger Fasching melden: E-Mail an gaudiwurm@penzberger-fasching.de oder Telefon 08856/800777. Weitere Infos zum OK und den Faschingstermin in diesem Jahr unter www.penzberger-fasching.de.

Korpans Kapitulation

Anwesend war auch Penzbergs Bürgermeister Stefan Korpan. Der Rathauschef musste dem Prinzenpaar gegenüber eine „Kapitulationsrede“ halten. Als Mensch brauche man laut Korpan genau zwei Dinge: „Humor und Heiterkeit“, wie er in seiner Rede ausführte. Ebenfalls erklärte Korpan Penzberg zur Faschingshochburg. Nach seiner Rede übergab das Stadtoberhaupt dem Prinzenpaar traditionell den Schlüssel zum Rathaus. Sowohl vor als auch nach der offiziellen Übergabe folgte ein Ballteil, in welchem die Besucher zum Tanzen auf die Tanzfläche gebeten wurden – einige tanzten dabei auch Walzer zum 4/4 Takt. Gespielt wurden typische Faschingslieder.

Ball-Zeit in der Penzberger Stadthalle. © Paul Vogt

Beim „offiziellen“ Part der Veranstaltung marschierten nacheinander der Elferrat, die Garde, das Prinzenpaar und der Hofstaat zur Bühne. Das Motte für dieses Jahr ist „Born to be wild“. Passend dazu entschied sich die Garde für ein Rocker-outfit für eins der zwei Kostüme. Auch das Prinzenpaar kleidete sich dementsprechend zum einen traditionell und zum anderen wild. Höhepunkt des Abends waren die ersten Tanzauftritte von Garde und Elferrat mit Hofstaat. Der Gardetanz bestand aus zwei dem normalen und dem Motto-Teil. Und weil es den Besuchern so gut gefiel, gab es eine Zugabe.

Hochwertiger Abend

Die Tickets für den Krönungsball wurden zum einen Vorab und zum anderen an der Abendkasse verkauft. Auf Nachfrage, was mit dem Ticketgeld gemacht werde, antwortete OK-Vorsitzender Holger Fey, welcher selbst aus der närrischen Hochburg Mainz kommt, dass alle Gewinne wieder in die Faschingsevents der nächsten Saison gesteckt werden. „Viel bleibt da allerdings nicht übrig.“ Nicht verwunderlich, denn der gesamte Abend wirkte hochwertig geplant und ebenso ausgeführt. Verantwortlich für den Abend zeigte sich hauptsächlich der Elferrat des OK. Paul Vogt