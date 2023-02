Faschingszug in Sindelsdorf: Plärrende Zünsler und tanzende Pfauen

Hungrige Buchsbaumzünsler zogen beim Faschingszug durch Sindelsdorf. © Antonia Reindl

Sindelsdorf - Besser hätte es wettertechnisch nicht laufen können: Bei strahlendem Sonnenschein zog am Dienstag (21. Februar) der Faschingszug durch Sindelsdorf.

Ganz vorn beim bunten Faschingszug dabei: Die Sindelsdorfer Narren und Närrinnen, die heuer ihr Zehnjähriges feierten. Ein wenig verspätet setzten sich die Wagen und Trupps in Gang. Was das Tempo anbelangt, pflegte man Gemütlichkeit. Ein Glück, denn so konnte das Publikum nicht nur viele Eindrücke sammeln, sondern auch mit allen Teilnehmern mitfeiern.

Um Punkt 13.13 Uhr sollte es losgehen, doch erst einige Minuten später begann das närrische Treiben. Im Zentrum von Sindelsdorf säumten da bereits zahlreiche Kostümierte die Hauptstraße, in die Achsen hinein lichteten sich die Mengen. Über Boxen waren an verschiedenen Standorten Moderatoren zu hören, welche das gut aufgelegte Publikum ermunterte, sich mit Getränken einzudecken, schließlich gebe es gleich zwei Stunden lang nichts mehr. Zwei Stunden klangen großzügig geschätzt. Doch die 18 Fahrzeuge und fast ein Dutzend Fußtrupps sollten in sehr gemächlichem Tempo vom Friedhof am Gasthof zur Post vorbei über die Hauptstraße und die Weilbergstraße zum ASV-Sportheim ziehen. Am Ende wartete ein beheiztes Festzelt.

Trommelnde Blumendamen sorgten für Stimmung. © Antonia Reindl

„Schlaraffenland“ für Zünsler

Auf dem Weg zum Zelt-Ziel wurden immer wieder Stopps eingelegt. Genug Zeit für die Fußtrupps, ihr Tanzvermögen oder schauspielerisches Talent unter Beweis zu stellen. So plärrten etwa hungrige Buchsbaumzünsler-Raupen. Die Heranwachsenden riefen nach ihrer Mutter, die auf der Suche nach einem „Falter fürs Alter“ war. Auf einem Schild war zu lesen, dass Sindelsdorf für die Oberland-Zünsler ein „Schlaraffenland“ sei. Die Insekten hatten in der Vergangenheit so manchen Buchsbaum in der Gemeinde befallen. An anderer Stelle sah man einen chinesischen Drachen herumschlängeln, Pfauen tanzen und aus pinken Schachteln Püppchen lächeln.

Närrischer Seitenhieb auf die Wasserstoff-Tankstelle. © Antonia Reindl

Süffiger Kraftstoff

Auf den Wagen tanzten derweil die Garde mit dem Prinzenpaar Prinzessin Lisa II. vo de sektnarrischen Gardeschix’n (Lisa Riederauer) und Prinz Thomas I. da Finanzer vo da Sindelsdorfer Burschenschaft (Thomas Leibrandt), die Peißenberger Männergarde in Sträflingsmontur und auch maskuline Körper in kurzen schwarzen Damenkleidern. Letztere fanden sich auf einem Anhänger, der die in Sindelsdorf kursierenden Pläne und Vorhaben aufs Korn nahm: „(A)ORAL+“ und „(G)SINDELSDORF“ prangte vorn am Bulldog, während auf dem Anhänger unter anderem zu lesen war: „Gewerbegebiet und Bauhof san nix worn aber beim Wasserstoff tanken sans ganz weit vorn.“ Per pedes versorgten Tankwartinnen das Fußvolk mit süffigem Kraftstoff, wobei der Sprit natürlich aus Kanistern floss. Ihr Fett weg bekamen aber auch, wie in so vielen Faschingszügen, nach Bali reisende Klimaaktivisten.

Spöttischer Gruß zu den Nachbarn

Die Spitze des Zuges bildete ein international besetztes Leonhardi-Gespann. Eine Persiflage auf die Benediktbeuerer Leonhardi-Fahrt 2022: Einer der drei Vorreiter sei aus Sachsenkamp gekommen, erläuterter einer der Moderatoren.

Nach gut einer Stunde war der Zug noch nicht ansatzweise am Ziel angekommen. Doch nicht nur das Zelt, auch der Weg war ein Ziel – der Zug, eine einzige Party. Beste Laune zeigte sich auch abseits der Straße. Der Rat der Moderatoren kurz vor Beginn des närrischen Zugs, sich angesichts der Dauer noch einen Kasten Bier zu besorgen, kam also nicht von ungefähr.