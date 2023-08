Fast 50.000 Euro Schaden: Vorfahrt genommen und Auto in Penzberg gerammt

Von: Andreas Baar

Teilen

Den bei dem Unfall in Penzberg entstandenen Sachschaden gibt die Polizei mit rund 48.000 Euro an. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Penzberg - Ein Gesamtschaden von fast 50.000 Euro und zwei Leichtverletzte: Das ist die Bilanz eines Unfalls in Penzberg.

Der Unfall ereignete sich am Montag (7. August) gegen 12 Uhr in Penzberg. Laut Polizei fuhr eine 62-jährige Frau aus Benediktbeuern mit ihrem BMW auf der vorfahrtsberechtigten Sonnenstraße in Richtung Ludwig-März-Straße. Plötzlich nahm ihr ein aus der Bergstraße kommender 51-jähriger Bad Tölzer mit seinem Ford Fiesta die Vorfahrt. Die beiden Fahrzeuge kollidierten, der Fiesta fuhr noch gegen die Hauswand eines Hauses an der Bergstraße. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt, ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 48.000 Euro.

Auto angefahren und geflüchtet

Die Polizei sucht zudem nach einem Unfallfahrer, der ein Auto auf dem Penzberger Lidl-Parkplatz an der Grube beschädigt hatte. Zwischen Freitag, 4. August, 0 Uhr, und Samstag, 5. August, 16 Uhr, fuhr ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken gegen einen grau/schwarzen Minicooper einer 83-Jährigen Seeshaupterin, der auf dem Lidl-Parkplatz abgestellt war. Am hinteren linken Kotflügel des Mini war laut Polizei eine Eindellung mit weißen Lackabriebspuren zu erkennen. Der Schaden beläuft sich auf circa 2500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Penzberg unter Telefon 08856/92570 zu melden.