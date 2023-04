Fernwärme-Ausbau in Penzberg: Die nächste Umleitung kommt

Stadtwerke graben an Nonnenwaldstraße

Penzberg - Die Penzberger Stadtwerke bauen ihr Fernwärmenetz weiter aus. Der nächste Abschnitt steht bevor. Verkehrsbehinderungen sind inklusive.

Die Stadtwerke Penzberg hatten im vergangenen Jahr mit dem Fernwärmeausbau an der Nonnenwaldstraße begonnen. Nach den Osterferien werden die Arbeiten in der kommenden Woche am derzeitigen Bauende, im Bereich der Hausnummer 19, wieder aufgenommen. Dies teilt das Kommunalunternehmen (KU) mit. Von dort aus wandern die Bauarbeiten bis in die Straße Am Alten Kraftwerk. „Die Dauer der Arbeiten beträgt voraussichtlich fünf Wochen“, heißt es in einer Mitteilung des KU. Es werden nicht nur Rohre für das Fernwärmenetz verlegt: Zusätzlich erneuern die Stadtwerke die Trinkwasserleitungen.

+ Nach den Ferien: Der neue Baubereich (rot) an der Nonnenwaldstraße für das Fernwärmenetz der Stadtwerke. © Stadtwerke Penzberg

Anbindung an Energiezentrale

Der Leitungsbau in der Nonnenwaldstraße ist auch wichtig für eine dort geplante städtische Einrichtung und einen bestehenden Sportanlagenbau: Die Fernwärmeleitungen sind Grundlage für die Anbindung des neuen Kinderhauses im Müllerholz sowie das Vereinsheim des Karls-Wald-Stadions an die zukünftige Penzberger Energiezentrale in der Layritzhalle.



Einbahn und Umleitung

Die jetzigen Arbeiten bedeuten erneut Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet. Während der rund fünfwöchigen Bauzeit ist laut KU eine Einbahnregelung an der Nonnenwaldstraße vorgesehen – diese kann dann nur von der Straße Wölfl beziehungsweise von der Haselbergstraße aus befahren werden. Der Verkehr von der Grube kommend wird über Reindl umgeleitet. Die Stadtwerke bitten darum, den Baubereich „möglichst weiträumig“ zu umfahren“.