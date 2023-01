Festival in Penzberg: Zum Tollhub-Jubiläum gibt es Neues

Von: Franca Winkler

Nachhaltiges Tollhub: Irmi Hofmann (r.) nähte für Mitorganisatorin Evi Mummert alte Banner zu Taschen. © Privat

Penzberg - Nachhaltig und mit einem neuen Bandfestival: Die Vorbereitungen für das Penzberger Tollhub-Festival im Mai laufen.

Die Vorbereitungen für das Tollhub-Festival in Penzberg laufen bereits. Das Programm wurde auf zwei Tage komprimiert: Das Kleinkunstfest findet heuer am Freitag/Samstag, 19./20. Mai, auf Gut Hub statt. Es gibt eine Premiere: ein Minifestival „kleinLAUT“ mit regionalen Bands.



Nachhaltigkeit ist wichtig

Auch heuer heißt es wieder: Musik, Spaß und Geselligkeit rund um das Gut Hub. Und etwas zu feiern gibt es obendrein: Seit 30 Jahren existiert die „Aktion Kleinkunst Penzberg“ und 1998 – also vor 25 Jahren – fand das erste Tollhub statt. Ob beim diesjährigen Fest aufgrund der Jubiläen etwas außergewöhnliches passieren wird, ist noch nicht klar, sagt Begründerin und Mitinitiatorin Evi Mummert der Rundschau. Da wird sich das Organisations-Team etwas überlegen. Auf jeden Fall stehe die Nachhaltigkeit wie auch schon im Jahr zuvor als Motto auf dem Plan.

Banner zu Taschen

So wurden zum Beispiel die alten Banner „zu einem neuen Produkt umgewandelt“, berichtet Mummert. Irmi Hofmann habe die Nadel an ihrer Nähmaschine glühen lassen und hat zehn Einkaufstaschen daraus genäht. Fünf weitere sollen noch folgen. „So können wir das vorhandene Material nochmal dauerhaft verwenden und nutzen.“ Damit werde Nachhaltigkeit praktiziert und die alten Banner neu genutzt. Was mit den Taschen passieren soll, sei noch nicht ganz klar. Eine Idee hat Mummert allerdings bereits: „Vielleicht machen wir ein Quiz zu den vergangenen 25 Jahren Tollhub und verlosen dabei die Taschen.“ Eine Frage könnte dabei lauten, wie viele Zuschauer es bei dem am besten besuchten Konzert gegeben habe, schwebt der Mitorganisatorin vor.



Infoabend für Teilnehmer Für interessierte Musiker sowie Vereine und Privatpersonen gibt es am Montag, 30. Januar, um 19 Uhr einen Infoabend im Penzberger Tennisstüberl. Liedermacher können sich auch vorab per E-Mail an kleinkunst-andi@gmx.de wenden. Wer sich für einen Stand anmelden möchte, kann das am Infoabend tun oder schickt eine E-Mail an kleinkunst-penzberg@gmx.de.

Den Alternativmarkt wird es heuer auch wieder beim Tollhub auf Gut Hub geben. © Sophia Leiß

Fest für Familien und Kinder

Beim Tollhub 2023 wird es wieder den beliebten Alternativmarkt geben, der diesmal am Samstag schon früher starten soll. Am Samstagabend tritt der Linzer Improvisationskünstler „Blonde Engel“ auf. Der Frühschoppen findet aus organisatorischen Gründen bereits am Samstag statt. Das Ingolstädter Kindertheater konnte erneut gewonnen werden: Diesmal wird eine Geschichte von Pippi Langstrumpf zu sehen sein. Und es wird viele Spiele für Kinder geben. „Familien und Kinder liegen ganz klar im Fokus“, erläutert Mitorganisator Andi Mummert. Geplant sei unter anderem ein riesiges „Vier Gewinnt“ als auch die Rollenrutsche. Gespräche mit der Stadt laufen für weitere spaßige Ideen.

„kleinLAUT“ für regionale Bands

Neu kreiert wurde ein Live-Event für Freitag, 19. Mai: Unter dem Motto „kleinLAUT” findet heuer ein Minifestival mit regionalen Bands statt. „An dem Abend soll es drei bis vier Acts geben. Erste Gespräch führen wir bereits“, setzt Andi Mummert fort. Evi Mummert ergänzt: „Wir möchten einen kleinen lauten Abend veranstalten, der für alle Musikbegeisterten gedacht ist.“ Die Musikrichtung spiele keine Rolle – von Punk bis deutschem HipHop sei alles möglich.