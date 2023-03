150-Jähriges steht an

Feuerwehr Penzberg: Georg Wagner jetzt Ehrenmitglied

Von: Andreas Baar

Die Geehrten der Feuerwehr Penzberg. © Andreas Baar

Penzberg – Die Feuerwehr Penzberg bedankte sich bei langjährigen Mitgliedern für ihr Engagement. Eine Auszeichnung stach besonders hervor.

Die Feuerwehr Penzberg hat ein neues Ehrenmitglied: Georg Wagner (65) wurde bei der jüngsten Mitgliederversammlung der freiwilligen Helfer für seine mehr als 40-jährige Dienstzeit zum Ehrenmitglied ernannt. Wagner, der 1975 in Seeshaupt bei der Blaulichtorganisation angefangen hatte und 32 Jahre lang den Penzbergern die Treue hielt, war bis zum November vergangenen Jahrs aktiv gewesen. Wagner war lange Zeit stellvertretender Kommandant und stand kommissarisch für ein halbes Jahr an der Spitze der Wehr.

Feuerwehr gelebt

„Du hast gezeigt, wie man Feuerwehr lebt und was Feuerwehr ist“, würdigte Vereinsvorsitzender Joachim Kollmuß den derart Geehrten. Und von Kreisbrandrat Rüdiger Sobotta gab es ein Extralob in Richtung Georg Wagner – dieser war schließlich zu Sobottas Zeiten als Penzberger Kommandant dessen Stellvertreter gewesen. „Wir waren ganz ein gutes Team“, hob Sobotta rückblickend auf die Zusammenarbeit hervor.



Überhaupt sparte der Kreisbrandrat an diesem Abend nicht mit Lob. Dass, was seine Nachfolger auf dem Kommandanten-Posten – Christian Abt (2010 bis 2022) und Simone Abt (seit Mai 2022) – geschaffen hätten, „ist sehr beeindruckend“, betonte Sobotta.



Wohltuende Worte für ihren Einsatz hörten die Anwesenden in der Fahrzeughalle auch von Matthias Krümpel: Der Leiter der Penzberger Polizeiinspektion hob die „enge und vertrauensvolle Zusmmenarbeit“ der beiden Blaulichtorgansiationen hervor. Das Engagement der freiwilligen Helfer, so Krümpel, „gibt den Menschen in Penzberg ein beruhigendes Gefühl der Sicherheit und des Vertrauens“.

Die Geehrten: Neben Georg Wagners Ernennung zum Ehrenmitglied standen bei der Penzberger Feuerwehr diverse andere Auszeichnungen an.

Langjährige Dienstzeit: Benedikt Greisinger (20 Jahre), Alexander Lachmuth (25 Jahre, Ehrenzeichen), Harald Schwab (30 Jahre). Für besondere Leistung gab es das „Penzberger Ehrenzeichen“: Adrian Leinweber (Öffentlichkeitsarbeit), Harald Schwab und Joachim Kollmuß (jeweils 30 Jahre Atemschutz). Langjährige Mitgliedschaft im Verein: Nicole Wiendl und Christopher Wiendl (jeweils zehn Jahre), Benedikt Greisinger und Adrian Leinweber (jeweils 20 Jahre), Klaus Peter und Alex Bader (jeweils 35 Jahre).

150-Jähriges steht an

Zuvor hatte Vereinsvorsitzender Joachim Kollmuß das abgelaufene Jahr Revue passieren lassen. Er blickte zudem voraus: In vier Jahren feiert die Penzberger Wehr ihr 150-jähriges Bestehen – dafür beginnen jetzt die Planungen. Kollmuß ist seit 2022 Vorsitzender des Feuerwehrvereins. Normalerweise hat den Job der jeweilige Rathauschef inne, was aber vergangenes Jahr aus organisatorischen Gründen geändert wurde.

Stefan Korpan (CSU) amtiert deshalb nur noch als 2. Vorsitzender – und bekam von Kollmuß nun bei der Versammlung einen launigen Ratschlag: Penzbergs Stadtoberhaupt habe dadurch ja „mehr Zeit“ für die Suche nach einem neuen Domizil oder zumindest Grundstück für die Helfer.

Die Beförderungen: Feuerwehrmann/-frau: Jennifer Wilhelm, Thea Sternkopf, Daniel Tisch. Oberfeuerwehrmann: Tim Sommer, Florian Probst, Frederik Meier, Philipp Meier, Robin Süskind, Linus Herbik, Konstantin Volk. Hauptfeuerwehrmann/-frau: Bastian Schweer, Petra Sobotta. Löschmeister: Hans-Georg Diebold, Kyrillos Kyriosoglou. Brandmeister: Christian Abt.