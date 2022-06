Feuerwehr Penzberg: Stadtrat bestätigt Simone Abt als Kommandantin

Von: Andreas Baar

Einsatz für die Stadt Penzberg und ihre Bürger: Simone Abt wurde zur neuen Kommandantin der Feuerwehr gewählt. © Andreas Baar

Penzberg - Der Kommandanten-Wechsel bei der Penzberger Feuerwehr ist jetzt auch formal vollzogen: Der Stadtrat bestätigte Simone Abt.

Die neue Kommandantin Simone Abt wurde vom Stadtrat in dessen jüngster Sitzung einstimmig in ihrem Amt bestätigt. Die Wahl von Abt war bereits bei der jüngsten Feuerwehr-Versammlung erfolgt. Nun folgten die formalen Bestätigungen. Kreisbrandrat Rüdiger Sobotta, selbst einst Kommandant in Penzberg, hatte bereits die Qualifikation der Gewählten bestätigt. Allerdings fehlt ihr noch der nötige Lehrgang zum Leiter einer Feuerwehr, wie Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) in der jüngsten Sitzung des Stadtrats erklärte. Allerdings ein Lehrgang, „der sehr überschaubar ist“, spielte der Rathauschef auf die dreitägige Ausbildung an der staatlichen Feuerwehrschule in Geretsried an. Zudem stehe einer Bestätigung durch das Lokalparlament nichts entgegen, so Korpan, da fehlende Lehrgänge nach dem Bayerischen Feuerwehrgesetz innerhalb von einem Jahr nachgeholt werden könnten.

Einstimmig und ohne Fragen

Die Bestätigung im Gremium war dann auch schnell erledigt. Einstimmig und ohne Fragen an die neue Kommandantin erteilten Penzbergs Stadträte der Personalia bei den ehrenamtlichen Helfern ihren Segen. Für Simone Abt gab es denn auch Applaus aus den Reihen der Volksvertreter.



Präsent für Vorgänger Christian Abt

Damit war der Wechsel auch formal vollzogen. Simone Abt folgt als Kommandantin auf ihren Ehemann Christian Abt, der die Penzberger Feuerwehr zwölf Jahre lang geführt hatte. Bürgermeister Korpan dankte dem ausgeschiedenen Kommandant nochmals für seine Arbeit. Christian Abt habe „immer ein offenes Ohr gehabt“, sagte der Rathauschef und überreichte eine Urkunde und ein Präsent.