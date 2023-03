Training mit Gewicht

Fingerhakeln: Starke Burschen und Mannsbilder messen sich in Antdorf

Teilen

Gaudi sieht anders aus: Fingerhakeln ist ein Kraftsport, jedes Duell ein enormer Kraftakt. Ein Blick in die Gesichter der Hakler reicht, um das zu erkennen. © Antonia Reindl

Antdorf – Die Haut ist aufgerieben, Blut rinnt die Hand herab, der Abdruck eines Lederriemens ziert den Mittelfinger: Die Ortsgruppe Antdorf-Eberfing richtete heuer wieder eine Gaudimeisterschaft im Fingerhackeln aus.

Dem Mittelfinger ist seine Vergangenheit anzusehen. Ungewöhnlich breit beansprucht dieser nicht gerade wenig Platz zwischen Zeige- und Ringfinger. Franz Freisl drückt von unten gegen den Finger, der dadurch noch breiter erscheint. So dick sei dieser früher einmal gewesen, sagt er. Über vier Jahrzehnte widmete er sich dem Kraftsport, holte Meisterschaftstitel. Seit ein paar Jahren ist bei ihm aber Ruhe zwischen Zeige- und Ringfinger eingekehrt. Anders sieht es bei den Fingern aus, die sich am vergangenen Sonntag bei der Gaumeisterschaft im Antdorfer Schützenheim in Riemen einhakelten.

Tisch und Riemen

Tisch, Hocker, Riemen. Alles steht und liegt bereit. Nun fehlen nur noch die Teilnehmer. Wie viele es heuer sind? Das kann Florian Böhm, Vorsitzender der Ortsgruppe Antdorf-Eberfing, rund eine halbe Stunde vor Beginn der Meisterschaft noch nicht sagen. Die Anmeldungen laufen ja noch. Bei den vergangenen Gaumeisterschaften seien es um die 80 gewesen. An diesem Tag, das wird sich später zeigen, treten abermals zahlreiche Hakler aus den Ortsgruppen Antdorf-Eberfing, Pflugdorf-Stadl und Peißenberg-Forst gegeneinander an. Rund eine Viertelstunde vor Beginn inspizieren ein paar Kinder schon einmal den Tisch, nehmen auf den Hockern Platz, erproben den Riemen. Ein Bild, das Böhm vermisst zu haben scheint. „Jetzt war jahrelang nichts“, meint er jedenfalls, als er das Publikum begrüßt. Der Saal im Schützenhaus ist gut gefüllt.



Lieferte eine starke Leistung ab: Andreas Orterer (l.) von den Fingerhaklern Antdorf-Eberfing. © Antonia Reindl

Dann hakelt der Nachwuchs los. Die Schülerklassen machen den Anfang. Wer zwei Niederlagen einstecken muss, ist raus. Das ist der Modus, ein K.O.-System. Nicht jeder Bub nimmt das Ausscheiden gelassen. Dramen also nicht nur im Wettkampf, sondern auch abseits des Tisches. Hakeln ist eben auch eine mentale Angelegenheit. Und ganz unstreitig eine sehr körperliche. Es braucht Zeit und Training bis der Finger Stärke beweisen kann. Als er angefangen habe, meint Franz Freisl, der sich nun mit der Zuschauerperspektive begnügt, habe er jeden Tag trainiert. Das war 1973. Fast 44 Jahre lang blieb er dem Fingerhakeln treu. Über vier Jahrzehnte, die man seinem Finger noch immer ansieht. Trotz Training, komme es schon mal vor, dass die Haut am Mittelfinger heruntergezogen werde, meint der ehemalige langjährige Vorsitzende der Ortsgruppe Antdorf-Eberfing. Verletzungen sind auch ihm nicht fremd. Er deutet auf Sehnen und Meniskus. Auf der Bühne verzerren sich derweil Gesichter, abseits der Bühne werden Hände gelockert, Mittelfinger gerieben. „Das Phänomen“, meint Freisl, sei, dass bei Turnieren der Finger nicht schmerze, da sei man ganz auf den Gegner fokussiert.

Training mit Gewicht

Unweit von Freisl wärmt sich die Jugend auf. Ein üppiges Gewicht baumelt an Johannes Zimmermanns rechten Mittelfinger. Seit zwölf Jahren sei er Fingerhakler, verrät der 18-Jährige. Wie er dazu kam? „Mein Vater hat mich mal mitgeschleppt“, sagt er lächelnd. Unvorbereitet ist der er nicht gekommen. Trainieren, sagt er, sollte man schon, und deutet auf die Hornhaut um seinen Finger. Später wird Zimmermann für Pflugdorf-Stadl der Erste seiner Altersklasse. Direkt neben Zimmermann bereitet sich der 16-jährige Jakob vor. Ein Zehn-Kilogramm-Gewicht am rechten, ein Zehn-Kilogramm-Gewicht am linken Mittelfinger. Über Freunde sei er zum Fingerhakeln gekommen, erzählt er. Etwas Magnesiumpulver liegt am Boden verstreut. Jetzt mache er das schon seit zehn Jahren, rechnet seine Mutter.

Letzte Tipps

Durch alle Klassen hindurch verfolgt das Publikum gespannt, was sich auf und neben dem Tisch abspielt. Eltern spornen den Nachwuchs an, Väter geben letzte Tipps. Als die Erwachsenen an der Reihe sind, feuert der Nachwuchs sie an. „Schnell fest ziehen!“, rät ein Junge. „Gleich kommt mein Papa!“, freut sich ein anderer. Ein Bub reißt jubelnd die Armen nach oben – neun nackte und einen eingewickelten Finger zappeln in der Luft. „Papa! Papa!“ wird Florian Böhm angefeuert. Platz eins in der Schwergewichtsklasse kann er nicht holen. Sein Kollege Andreas Orterer ist gerade dicht dran – mit Feuereifer: Nach einem Sieg etwa schlägt er energisch auf den Tisch, eine Magnesiumpulverwolke staubt nach oben. Am Ende muss sich Orterer aber Hansjörg Reßler von der Ortsgruppe Peißenberg-Forst geschlagen geben.