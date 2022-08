„Fischmörder“: Auto von Frau (58) nach dem Angeln am Walchensee verkratzt

Von: Andreas Baar

Teilen

Das Auto wurde mit einem spitzen Gegenstand verkratzt (Symbolbild). © panthermedia/germanopoli

Walchensee – Das Auto einer Frau aus der Jachenau wurde beschädigt: Jemand ritzte das Wort „Fischmörder“ in eine der Autotüren.

Eine 58-jährige Jachenauerin parkte ihren Volvo am Montag (8. August) gegen 18.40 Uhr am Walchensee auf einem Parkplatz zwischen Niedernach und Breitort. Der Parkplatz befindet sich am rechten Fahrbahnrand, auf Höhe „Am Kothwurf“ und ist nur für Bootsanleger vorgesehen.

Im Anschluss begab sich die Jachenauerin zum Fischen auf den Walchensee. Gegen 20.45 Uhr kehrte sie zurück, fuhr nach Hause und parkte den Wagen in der Garage. Am nächsten Morgen musste die Frau feststellen, dass der Volvo mit einem spitzen Gegenstand verkratzt worden war. Auf der linken, hinteren Fahrzeugtür war das Wort „Fischmörder“ mit einem Kreuz eingeritzt. Schaden: rund 3000 Euro. Hinweise an die Tölzer Polizei unter Telefon 08041/761060.