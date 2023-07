Pachtvertrag auf vier Jahre

Flüchtlings-Unterkunft in Habach: Kreis stellt Container im „Mühltal“ auf

Von: Andreas Baar

Teilen

Der Standort im „Mühltal“: Das gemeindliche Grundstück für die Flüchtlingsunterkunft am Ende des Habacher Gewerbegebiets. Im Hintergrund ist der Kirchturm von Dürnhausen. © Andreas Baar

Habach - Die Gemeinde Habach bekommt eine Flüchtlingsunterkunft für bis zu 28 Personen. Der Landkreis errichtet die Containeranlage im Gewerbegebiet „Mühltal“.

Für die jüngste Gemeinderatssitzung in Habach hatte das Weilheimer Landratsamt eigens zwei Vertreter in die öffentliche Zusammenkunft entsandt. Bernhard Pössinger und Sandra Huber vom Sachgebiet Asylleistung und Integration standen den Räten Rede und Antwort. Es geht um den Neubau einer Flüchtlingsunterkunft, die der Landkreis auf einem gemeindlichen Grundstück im Gewerbegebiet „Mühltal“ einrichten will. Sie soll bis Jahresende stehen.

Es wird eng mit Unterkünften

Pössinger, der wenige Wochen zuvor bereits im Penzberger Stadtrat die Kreis-Pläne für eine Notunterkunft in der dortigen Turnhalle des Bürgermeister-Prandl-Schulzentrums vorgestellt hatte (Rundschau berichtete), machte auch in Habach auf die Nöte des Landkreises aufmerksam. Seit Oktober 2022 seien elf Busse mit Asylbewerbern plus vier Busse mit Ukraine-Flüchtlingen zuzüglich der wöchentlichen Zuzüge auf Weilheim-Schongau zugewiesen worden. 2250 Geflüchtete waren zum Zeitpunkt der Sitzung aufgenommen, 1310 aus der Ukraine (350 privat untergebracht) sowie 1240 Asylbewerber. Tendenz steigend. Problem: So langsam wird der Wohnraum für diese Menschen, öffentlicher und privater Art, knapp. Die Kreisbehörde möchte so lange wie möglich auf die Nutzung von Turnhallen verzichten, das ist die offizielle Linie. Doch dafür braucht es Alternativen. „Wir schauen auf Gleichberechtigung bei im gesamten Landkreis“, betonte Pössinger mit Blick auf die Verteilung in den Kommunen. Auch wolle man die Kapazitäten in einem Objekt nicht ausreizen. „Wir schauen immer, dass wir keine Überbelegung machen.“

Gemeinde bot Areal an

In Habach wurde man im Gewerbegebiet fündig. Eigentlich wollte die Gemeinde auf dem Grundstück ihren Bauhof errichten. Doch dieser zog nur wenige Meter in eine ehemalige Firma ein, seit Januar läuft dort der Betrieb. Das 2800 Quadratmeter große Grundstück soll nicht komplett für die Flüchtlingsunterkunft genutzt werden. Laut Bürgermeister Michael Strobl sind rund 1800 Quadratmeter vorgesehen. Nach Rundschau-Informationen hatte die Gemeinde das Areal dem Landkreis angeboten, nachdem sich eine private Variante zerschlagen hatte.

Anlage mit Seecontainern: So könnte die Flüchtlingsunterkunft im Habacher Gewerbegebiet „Mühltal“ aussehen. Das Grundstück soll nicht komplett genutzt werden. © Landratsamt

Massiver Bau kam nicht in Frage

Ein massiver Neubau oder Wohnmodule kamen laut Pössinger in einem Gewerbegebiet nicht in Frage. Bleiben Seecontainer. Sieben Stück sind angedacht, ausgerüstet mit Küche und WC, für maximal vier Personen. Macht 28 Bewohner, doch Pössinger rechnet nur mit 25 oder weniger Menschen. Weitere Module würden für Waschmaschinen und Trockner sowie Fahrräder, Kinderwägen und Müll aufgestellt.

Weil die Belegung nicht so groß ist, verzichtet der Landkreis auf eine Security. Auch einen extra Hausmeister wird es nicht geben, Firmen würden sich um die Außenanlagen kümmern. Die Bezirkssozialbetreuung des Landratsamts wurde regelmäßig vorbeischauen, erklärt Pössinger gegenüber der Rundschau. Ansonsten sind die Bewohner auf sich gestellt.



Pachtvertrag auf vier Jahre

Der Landkreis muss nun den Bauantrag stellen, dann folgen Tiefbau und Erschließung. Die Container müssen bestellt werden, vier Monate Lieferzeit werden erwartet. Die Regierung von Oberbayern muss zudem den Kostenansatz absegnen. Landratsamts-Vertreter Pössinger rechnet damit, dass die Unterkunft bis November/Dezember fertig ist. Laut Bürgermeister Strobl soll der Pachtvertrag, der noch aussteht, auf vier Jahr laufen. Danach gebe es die Option „Gespräche über eine Verlängerung zu führen“, sagt er. Der Landkreis habe daran ein Interesse, ließ Pössinger in der Sitzung schon mal durchblicken – auch wegen der Investition. Die Gemeinde bekommt laut Bürgermeister übrigens „einen kleinen Ausgleich“ dafür, dass sie ihr Grundstück jetzt erst Mal nicht weiter gewerblich veräußern kann. Im „Mühltal“ besitzt die Kommune noch eine weitere Parzelle.