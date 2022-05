Flüchtlingsarbeit: Penzberger Förderverein Werkraum fordert Verstärkung

Nur noch acht Aktive

Von Andreas Baar schließen

Penzberg – Der Penzberger Förderverein Werkraum schlägt erneut Alarm. Man sei bei der Betreuung von Flüchtlingen an die Grenzen gestoßen.

Bereits im Januar hatte sich der Förderverein, in dem der „Unterstützerkreis Penzberg Asyl“ organisiert ist, per Pressemitteilung an die Öffentlichkeit gewandt. Damals hatte man auch bei Bürgermeister Stefan Korpan, Landrätin Andrea Jochner-Weiß und Landtagsabgeordneten Harald Kühn (alle CSU) um Hilfe angefragt. Tenor: Die in der Region ankommenden Ukraine-Flüchtlinge habe die Situation bei der Betreuung der Menschen – zuletzt besonders der afghanischen Ortskräfte und deren Familien – in Penzberg massiv verschärft.

Auch Vorstandsmitglied Anette Völker-Rasor hatte als PM-Stadträtin mehrfach auf die missliche Lage der freiwilligen Helfer hingewiesen. Seitens der Politik gab es Worte der Wertschätzung für die ehrenamtliche Arbeit – aber ansonsten hat sich nicht viel getan. Anders kann man den jüngsten Vorstoß des Fördervereins nicht interpretieren.



„Permanent überlastet“

In einem offenen Brief wenden sich Vorsitzender Dieter Raisch und seine Stellvertreterin Anke Ringel direkt an Bürgermeister Korpan. Das Stadtoberhaupt wird „dringend nochmals“ gebeten, sich an den zuständigen Stellen für eine Stärkung hauptamtlicher Kräfte einzusetzen. Raisch und Ringel begründen ihr Vorgehen mit der angespannten Situation vor Ort. Die in Penzberg tätige Migrationsberaterin vom Münchner „Hilfe von Mensch zu Mensch“-Verein „erscheint uns permanent überlastet“, schreiben sie.

Etliche Aufgaben seien daher ausschließlich von Ehrenamtlichen übernommen worden – so Kontoeröffnungen, Organisation von Covid-Impfungen und Integrationskursen, Anträge für Wohnungssuche und Wohnberechtigungsscheinen. Dazu hätten „monatelange Bemühungen um den Erhalt von Krankenkassenkarten“, aber auch die übliche Begleitung bei Arztbesuchen gehört.

Informieren: Mehr Informationen zum Förderverein Werkraum Penzberg gibt es auf deren Homepage.

Kritik an Zusammenarbeit

„Allein diese Arbeit bedürfte schon einer amtlichen Verstärkung“, konstatieren Raisch und Ringel. Die Belastung hat laut den beiden Vorsitzenden personelle Auswirkung: Der Helferkreis sei auf nur noch acht Aktive zusammengeschrumpft. Aber gerade ukrainische Kriegsflüchtlinge, die nicht privat untergebracht sind, bräuchten „ganz besonders und intensiv“ Unterstützung und Hilfe. „Mindestens“ für diese Zielgruppe werde „so schnell wie möglich“ eine zusätzliche Koordinationsstelle benötigt. Zudem beklagt die Vereinsführung in ihrem Brief eine mangelhafte Zusammenarbeit mit den vor Ort beteiligten Personen und Einrichtungen.