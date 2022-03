Flyer-Aktion in Penzberg: JU wirbt für Hilfsaktion für Ukraine

Von: Andreas Baar

Flagge zeigen für die Ukraine: Mitglieder der Kreis-JU auf dem Penzberger Stadtplatz. © Junge Union

Penzberg – Die Jungen Union (JU) Deutschland hat eine Hilfsaktion für die Ukraine ins Leben gerufen. Auch in Penzberg wurde Werbung dafür gemacht.

Über eine eigens eingerichtete Plattform unter www.heldenhelfen.eu können etwa Erste-Hilfe-Sets, Ferngläser, Schlafsäcke, Kälteschutz-Jacken und weiteres Equipment bestellt werden. Auch der JU-Kreisverband Weilheim-Schongau macht für die Aktion Werbung – unter anderem mit einer Flyer-Aktion auf dem Penzberger Stadtplatz. Die Hilfsgüter werden an die JU Deutschland geliefert und von dort in die Ukraine gebracht.

Solidarität zum Ausdruck bringen

„Auch wir als JU haben in den vergangenen Tagen in vielen Gesprächen mitbekommen, dass das, was unseren ukrainischen Partnern widerfährt, niemanden kalt lässt. JU-Mitglieder waren bereits auf der Straße, um die Solidarität gegenüber der Ukraine zum Ausdruck zu bringen und gegen Putin ein Zeichen zu setzen. Solidarisch stehen wir auch an der Seite der Menschen in Russland, die sich klar und deutlich gegen diesen Krieg positionieren“ so Kreisvorsitzender Julius Ferg aus Wessobrunn. Der Kreisverband hatte sich bei Landrätin Andrea Jochner-Weiß (CSU) dafür eingesetzt, dass Amtsgebäude mit der ukrainischen Fahne beflaggt werden. Der Landkreis sowie Penzberg, Weilheim, Schongau, Peiting und Peißenberg kamen der Bitte nach.