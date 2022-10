Frauenhofer-Forscher präsentieren erste Ergebnisse aus dem Nonnenwald

Von: Max Müller

Penzberg – Im Mai sind Forscher des Fraunhofer Instituts München bei Roche im Nonnenwald untergekommen. Ziel am Standort Penzberg sei es für die Organisation in Kooperation mit der Ludwig-Maximilian-Universität und Roche „pandemische Krankheitserreger zu identifizieren“. Die ersten Projekte und Fortschritte des Dreiergespanns wurden im Rahmen eines Besuchs von CSU-Landesgruppenchefs Alexander Dobrindt im Nonnenwald präsentiert.

Vor ein paar Monaten schmunzelte man noch über die Kommentare in den sozialen Medien zur Berichterstattung über einen neuen Frauenhofer-Standort in Penzberg. Grund dafür waren aber nicht die Investitionssummer oder der Zeitplan der Verantwortlichen. Auf einem Foto hielt CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt eine Pipette ohne dazugehörige Spitze in die Kamera. Das fiel den Pipetten-Experten der Online-Community sofort ins Auge. Die stellvertretende Vorsitzende der CSU im Bundestag, Katrin Staffler, erinnerte Dobrindt beim Pressetermin mit einem Schmunzeln an den Foto-Fauxpas. Nach der obligatorischen Laborführung in den Roche-Räumlichkeiten, die von den Fraunhofer-Forschern genutzt werden, gab es erneut gestellte Pipetten-Fotos. Dieses Mal jedoch mit Spitze.

Thermomix vibriert

Ein Thermomix vibriert auf der Ablagefläche. Was man sonst in der Küche vermutet findet auch in der Wissenschaft seine Anwendung. In den Laborräumen, die das Fraunhofer-Institut bei Roche gemietet hat, rüttelt der Thermomix Forschungsproben durch. Die Lüftung vibriert in dem recht sterilen und noch sehr leerem Raum. Sechs Millionen Euro hat man laut Fraunhofer-Standortleiter Prof. Michael Hoelscher in nagelneue Geräte investiert. Aufgrund der schwierigen Situation am Markt und fehlender Zulassung ist das Forschungs-Inventar aber noch nicht komplett. In den nächsten drei bis vier Monaten soll das Labor aber vollständig funktionsfähig sein.

Die ersten Erfolge können die Forscher trotzdem bereits vorweisen. Es wird nach Möglichkeiten gesucht sich auf neue Pandemien vorzubereiten. In diesem Rahmen präsentierte Hoelscher die „pandemic-preparedness-toolbox“: Virusidentifikationen im Tierreich kombiniert mit Grundlagenforschung sollen zu einer globalen Probensammlung und somit einem „weltweiten Netzwerk der Qualitätskontrolle“ führen. So könne man Qualitätskriterien aufbauen, die beispielsweise die Produktion von mangelhaften Masken und Covid-Tests ausschließen.

Dobrindt zeigte sich begeistert von den ersten Ergebnissen und versicherte dem Standortleiter: „Wir stehen weiter als Partner zur Verfügung, um sie finanziell zu unterstützen.“ Penzberg werde demnach zentraler Punkt eines globalen Netzwerks an Forschungsarbeit, welches Knotenpunkte in Südamerika, Asien und auch Afrika habe.

Mehr Mitarbeiter eingeplant

Derzeit arbeiten am Penzberger Pandemieforschungs-Standort neun Mitarbeiter. Vier weitere Einstellungsverfahren laufen derzeit parallel und acht Stellen seien ausgeschrieben. 21 Stellen werden also voraussichtlich in Kürze besetzt. Im Mai wurde von Fraunhofer-Seite noch verkündet, dass man mit 50 Mitarbeiten für die Zeit nach dem Umzug plane (Rundschau berichtete). Inzwischen ist die Rede von circa 100 Mitarbeitern.

Der eigenständige Gebäudekomplex für den Fraunhofer-Standort in Penzberg soll 2025 fertiggestellt werden. Von Bund und Freistaat gab es für den Neubau je 40 Millionen Euro an Fördergeldern. Die Grundsteinlegung soll kommendes Jahr erfolgen. In den neuen Räumlichkeiten will man die Immunologie-, Infektions- und Pandemieforschung im Nonnenwald noch intensivieren. Bleibt zu hoffen, dass die Verantwortliche bei der Arbeit mit den Proben nicht die Spitzen auf ihren Pipetten vergessen.