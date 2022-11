Bei Operationen Luft nach oben

Frauenpower in Penzberg: Noch eine Chefärztin am Klinikum

Von: Andreas Baar

Willkommen in Penzberg: Die neue Chefärztin Friederike von Redwitz (Mitte) mit Ärztlicher Direktorin Dr. Susanne Rogers (r.) und Barbara Huber (Prokuristin am Klinikum). © Andreas Baar

Penzberg - Das Penzberger Klinikum hatte eine weitere Chefärztin: Friederike von Redwitz (55) leitet die Anästhesie. Der Bereich soll ausgebaut werden.

Mit Friederike von Redwitz hat das Penzberger Klinikum, das zur Holding Starnberger Kliniken gehört, das weibliche Führungspersonal aufgestockt. Vier von sechs Chefarzt-Posten sind nun mit Frauen besetzt. Erst zum Juli war Dr. Susanne Rogers als Nachfolgerin von Dr. Florian Brändle zur Ärztlichen Direktorin ernannt worden, Rogers ist auch seit Oktober 2020 Chefärztin der Allgemein- und Viszeralchirurgie. „Es ist schön, eine Frau in gehobener Position zu haben“, sagt Barbara Huber, Prokuristin im Klinikum, über die Besetzung der Stelle mit von Redwitz.

Chefarztposten neu geschaffen

Die 55-jährige gebürtige Bambergerin von Redwitz hat im August die Nachfolge des Leitenden Arztes Christian Bauereis, der in den Ruhestand ging, übernommen. Nun wurde sie offiziell vorgestellt. Einher mit der Stellenbesetzung geht eine neue Struktur in der Anästhesie: Der Chefarztposten wurde eigens eingeführt, was die Bedeutung des Bereichs zeigt. Wie berichtet, möchte die Ärztliche Direktorin Rogers in Penzberg die Chirurgie ausbauen und vernetzen.

Vorher Oberärztin in Starnberg

Von Redwitz ist in der Holding keine Unbekannte. Sie hatte seit 2008 als Oberärztin in der Starnberger Anästhesiologie und Intensivmedizin gearbeitet. Und dabei „hervorragende Arbeit“ geleistet, so Dr. Thomas Weiler, Geschäftsführer der Starnberger Kliniken. Die 55-Jährige, die mit ihrem Mann in Schlehdorf wohnt, legt nach eigenen Angaben nun den Fokus auf die Verstärkung ihres Teams. „Durch die Weiterentwicklung der Abteilung und die Schaffung einer Oberarztstelle können wir uns gut für die Zukunft aufstellen“, sagt sie. Zusätzlich suche man Anästhesie-Fachärzte. Und die neue Chefärztin strebt eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit mit allen Abteilungen im Haus an.



Die neue Chefärztin hebt die „familiäre Atmosphäre“ am Klinikum Penzberg hervor. © Andreas Baar

Bei Operationen Luft nach oben

Dies sei ein Zeichen dafür, „dass wir uns entwickeln“, kommentiert Ärztliche Direktorin Rogers zufrieden. Man müsse „neue Wege gehen“, betont sie mit Blick auf die Zukunft der Chirurgie in Penzberg. Denn der Bereich ändere sich. Die OP-Zahlen hätten sich zwar „mehr als verdoppelt“, bilanziert Rogers, allerdings sei „noch Luft nach oben“. Drei OP-Säle gibt es im Klinikum. 2019 gab es insgesamt 2250 Operationen (Viszeral- und Hauschirurgie sowie Orthopäden und Gynäkologen), im ersten Corona-Jahr 2020 immerhin noch knapp 2000 und mittlerweile wieder steigend. Es reiche jedoch nicht, einfach nur die Chirurgie zu erweitern, auch „der Rest muss mitwachsen“, so Rogers.

Eine Umstrukturierung und Aufgabe, die die neue Kollegin von Redwitz als „spannend“ bezeichnet. Überhaupt lobt sie das Penzberger Klinikum. Nicht nur für die kleinen Dienstwege und die große Unterstützung der Kollegen von Anfang an, sondern auch für die „familiäre Atmosphäre“.