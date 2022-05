Frauenpower in Penzberg: Simone Abt zur Kommandantin der Feuerwehr gewählt

Von: Andreas Baar

Einsatz für die Stadt Penzberg und ihre Bürger: Simone Abt wurde zur neuen Kommandantin der Feuerwehr gewählt. © Andreas Baar

Penzberg – Die Feuerwehr Penzberg ist Vorreiter im Landkreis Weilheim-Schongau: Mit Simone Abt (40) übernimmt die erste Frau den Posten als 1. Kommandant.

Die 40-Jährige wurde am Samstagabend (14. Mai) zur neuen Chefin der Aktiven gewählt. Sie löst ihren Ehemann Christian Abt (47) ab, der nach zwölf Jahren im Amt nicht mehr angetreten war. Um Punkt 18.30 Uhr verkündete Penzbergs Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) in der Fahrzeughalle der Feuerwehr Historisches: Simone Abt war soeben von den anwesenden 74 Wahlberechtigten bei der Dienstversammlung zur neuen 1. Kommandantin gewählt worden – als erste Frau im Landkreis. Auf Abt, die einziger Wahlvorschlag war, entfielen 55 Stimmen.

Lang überlegt

Dass mit der Frau an der Spitze wollte die frisch Gewählte später gegenüber der Rundschau nicht allzu hoch hängen. Die Penzberger Wehr baut seit geraumer Zeit auf das weibliche Geschlecht, aktuell sind 16 Frauen aktiv. Simone Abt hatte sich im Dezember zur Kandidatur entschlossen. Ein ganzes Jahr lang rang sie zuvor mit sich. „Weil viel Arbeit daran hängt.“ Aber es sei wichtig, dass es mit der Feuerwehr weitergeht, betont sie.

Zugführerin und Oberlöschmeisterin

Simone Abt, geborene Münchnerin und später privat nach Penzberg gekommen, ist seit Januar 2000 bei den freiwilligen Helfern. „Ich wollte schon immer zur Feuerwehr“, sagt die gelernte Orthopädie-Technikerin, die mittlerweile in der Zahntechnik arbeitet. Die Kameradschaft gefällt ihr, und, „dass man sich aufeinander verlassen kann“. Eine Tätigkeit, die der neuen Kommandantin, die derzeit Zugführerin ist und den Rang einer Oberlöschmeisterin bekleidet, viel gibt: „Man kann viel bewegen und Leuten helfen.“



Stadtrat muss zustimmen

So ganz allein als Frau in einer Führungsrolle ist die Penzbergerin im Landkreis allerdings nicht. In Wilzhofen ist Franziska Weiß 2. Kommandantin. Katharina Kögl aus Eberfing ist Kreisbrandmeisterin. Laut Kreisbrandinspektion sind rund 150 Frauen und 50 Mädchen in den Wehren aktiv. Mit der Wahl von Simone Abt ist aber nicht getan. Kreisbrandrat Rüdiger Sobotta, einst auch Kommandant in Penzberg, muss das Ergebnis bestätigen. Zum Schluss muss der Stadtrat seinen Segen erteilen.

Letzter Bericht bei Versammlung: Christian Abt hört nach zwölf Jahren als Kommandant der Feuerwehr Penzberg auf. © Andreas Baar

Vorgänger macht erstmal Pause

Vorgänger und Ehemann Christian Abt hörte bei seiner letzten Versammlung als Kommandant viel Lob. Der langjährige Feuerwehr-Aktive will jetzt erstmal fünf Monate Pause von der Blaulichtorganisation machen, wie er der Rundschau verriet. Danach wolle er schauen, ob das Feuer in ihm noch brennt.