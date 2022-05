Fraunhofer-Standort in Penzberg: Startschuss für „Medical Valley“

Besuch in Penzberg: Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ließ sich die neuen Labore des Fraunhofer-Standorts bei Roche zeigen. © Andreas Baar

Penzberg – Der neue Fraunhofer-Standort für Immunologie, Infektions- und Pandemieforschung im Penzberger Roche-Werk wurde am Freitag (6. Mai) eröffnet.

Es ist ein millionenschweres Projekt, auf das alle Beteiligten von Politik, Wissenschaft und Wirtschaft stolz sind: Die renommierte Münchner Fraunhofer-Gesellschaft legt in Penzberg in ihrem neuen Standort los. Geforscht wird in Sachen Pandemie und bei der Rolle des Immunsystems bei Infektionskrankheiten. Dafür hat sich Fraunhofer zwei Partner ins Boot geholt: die Münchner LMU-Universität samt Klinikum und den Healthcare-Konzern Roche, auf dessen Werksgelände im Nonnenwald angemietete Räume genutzt werden. Später soll im Industriepark ein eigener Neubau folgen.

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) nannte das Penzberger Forschungsprojekt einen „Leuchtturm“. © Andreas Baar

80 Millionen Euro als Anschub

Für den Forschungsstandort Penzberg fließen reichlich öffentliche Gelder. Der Bund und der Freistaat schieben das Vorhaben mit jeweils 40 Millionen Euro an. Alexander Dobrindt, Peißenberger Bundestagsabgeordneter und Chef der CSU-Landesgruppe in Berlin, sprach von einer „unglaublichen Partnerschaft“. Dobrindt malte die schöne Zukunft eines „Medical Valley“ im Oberland an die Wand.

Alexander Dobrindt, CSU-Bundesabgeordneter aus Peißenberg und Chef der Landesgruppe in Berlin, hatte das Projekt mit angestoßen und für Bundesgelder gesorgt. © Andreas Baar

Aiwanger hoft auf „Leuchtturm“

Eigens angereist zur Eröffnung war Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW). Aiwanger hofft auf einen „Leuchtturm“ im Süden der Republik. Die Eröffnung sei „ein großer Tag“ für Deutschland, Bayern, aber auch die ganze Welt, war vom Minister zu hören.

Die Fraunhofer-Gesellschaft hat die Räume von Roche im 2017 eröffneten „Labor Office Complex“ (LOC) angemietet. Aktuell arbeiten dort sieben eigene Mitarbeiter. Ein erstes Projekt ist schon gestartet. © Andreas Baar

Stadt sichert Unterstützung zu

Penzbergs Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) würdigte einen wegweisenden „Schulterschluss“ der Beteiligten, der so einen „unmittelbaren Austausch“ von Forschung und Praxis sicherstelle. Der Rathauschef sicherte weitere Unterstützung der Kommune zu – die Fraunhofer-Gesellschaft plant einen eigenen Neubau in unmittelbarer Roche-Nähe auf einem städtischen Grundstück.



Baubeginn für 2023 angepeilt

Derzeit wird die Nutzung des Areals verhandelt, einen Bauantrag gibt es noch nicht. Prof. Raoul Klingner, Forschungs-Direktor der Fraunhofer-Gesellschaft, rechnete auf Rundschau-Nachfrage damit, dass 2023 der Grundstein gelegt wird. Das neue Domizil könnte dann 2025 in Betrieb gehen. Bis zu 50 Mitarbeiter sieht der Plan vor. Eine Erweiterung des Standorts sei auf dem großen Grundstück möglich, hieß es.