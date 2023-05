Freinacht in Antdorf: Unbekannte legen 50 Leitpfosten in einen Garten

Von: Andreas Baar

Insgesamt 50 Leitpfosten wurden in der Freinacht in Antdorf in einen Garten gelegt (Symbolbild). © panthermedia/Elmar Gubisch

Antdorf - Dieser Freinachts-Scherz rief die Polizei auf den Plan: In Antdorf wurden gleich 50 Leitpfosten in einen Garten gelegt.

Wie die Polizei mitteilt, legten bislang Unbekannte in der Freinacht vom 30. April auf 1. Mai an der Habacher Straße in Antdorf insgesamt 50 Leitpfosten in den Garten einer Antdorferin (55). Woher die unbeschädigten Leitpfosten stammen, ist bislang unklar. „Ermittlungen in der Nacht ergaben bislang keinen Fehlbestand in den umliegenden Straßen“, heißt es von der zuständigen Polizeiinspektion Penzberg. Allerdings: „Da es sich bei Eingriffen in den Straßenverkehr nicht um harmlose Freinachtscherze handelt“, wird laut Inspektionsleiter Matthias Krümpel „gegen Unbekannt wegen des Verdachts von Straftaten“ ermittelt. Hinweise nimmt die Penzberger Polizei unter Telefon 08856/92570 entgegen.