Für Bosnien: Penzberger Erzieher-Azubi (18) sammelt Spenden

Von: Max Müller

Teilen

Der Penzberger Philipp Biniek sammelt im Rahmen seiner Erzieher-Ausbildung Spenden für Bosnien. © Max Müller

Penzberg – Der Penzberger Philipp Bieniek macht grade seine Ausbildung zum Erzieher: Im Rahmen eines Projekts sammelt der 18-Jährige Spenden für Bosnien.

Massaker, Massengräber, Vergewaltigungen und Internierungslager: Der Bosnienkrieg von 1992 bis 1995 entwickelte sich zu einem der grausamsten Auseinandersetzungen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Auch heute noch kann man im Nachkriegsland Bosnien-Herzogowina die Spuren der Grausamkeiten sehen – in Form von Kriegsdenkmälern und Personen, die durch die Gräueltaten der Kämpfe und Ermordungen gezeichnet wurden.



Philipp Biniek will helfen. Der Penzberger organisiert im Rahmen eines Projekts eine Spendensammlung für Bosnien. Der 18-Jährige macht eine Ausbildung zum Erzieher an der Caritas-Don Bosco-Fachakademie für Sozialpädagogik in München. Geholfen wird mit dem Geld unter anderem einer Kindertagesstätte in Sanski Most, einer Schule für Menschen mit Behinderungen in Prijedor, einem Pflegefamilien-Projekt, der Fraueninitiative „Brücken der Freundschaft“ sowie dem Verein für Kriegsgeschädigte „Prijedor 92“.

Corona kam dazwischen

Eigentlich wollte Biniek selbst nach Bosnien reisen und mit den Menschen vor Ort in Kontakt treten: „Ich hatte geplant, die Spenden persönlich per Scheck zu übergeben.“ Doch wie so Vieles fiel auch dieses Vorhaben der Corona-Pandemie zum Opfer. In Bosnien hätte sich der Penzberger auch mit Mirsad Duratovic getroffen.

Der heute 48-Jährige erlebte den „Schrecken von Prijedor“ am eigenen Leib mit. 1992 wurde die Ortschaft zuerst mit Granaten beschossen. Im Nachgang wurden Zivilisten von serbischen Soldaten abgeschlachtet, geschlagen und malträtiert, heißt es in einem Bericht von Duratovic. Danach wurde Duratovic in das Internierungslager Omarska gebracht. Dort standen Folter und Misshandlung auf der Tagesordnung.



Unterstützung seit 2001

Die erste Studien-Fahrt der Fachakademie fand 2001 statt. Seither unterstützt die Akademie die kriegsgebeutelten Regionen und Projekte im Nachkriegsland. Beim letzten Besuch der Auszubildenden in Sanski Most im Jahr 2019, übergaben die Erzieher einen Spendenscheck in Höhe von 1000 Euro. Mit dem Geld das nach Bosnien fließt wurden in der Vergangenheit beispielsweise auch Sportgeräte angeschafft.



Spenden: Spenden sind willkommen an den Deutschen Caritasverband (LIGA-Bank, IBAN: DE53750903000002297779, Betreff: FakS Bosnien). Wer eine Spendenquittung braucht soll bei der Überweisung seinen Namen und Adresse angeben.

Bei den Spendengeldern wird laut Caritas nicht zwischen muslimischen, serbischen und kroatischen Bosniern unterschieden. „Alle Spenden gehen ohne Abzüge direkt an die Hilfsbedürftigen“, heißt es in einem Informationsblatt der Akademie.