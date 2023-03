Funpark: TSV Penzberg startet mit 500 Teilnehmern in das 125-Jährige

Von: Andreas Baar

Sport und Spaß: Die Halle am Josef-Boos-Platz wurde zum Indoor-Funpark. © Scharbert

Penzberg – Mit einer großen Aktion startete der TSV Penzberg in die Feierlichkeiten zum 125. Jubiläum: Beim Funpark in der Josef-Boos-Halle wurden 500 Teilnehmer gezählt.

Der TSV Penzberg zählt mehr als 1500 Mitglieder, hat über 90 Übungsleiter, und blickt heuer auf stolze 125 Jahre Bestehen zurück. Zum runden Geburtstag gibt es ein umfangreiches Jahresprogramm mit Veranstaltungen. Auftakt war am vergangenen Sonntag mit einem Indoor-Funpark für Jung und Alt in der Turnhalle am Josef-Boos-Platz.



Es wurde ein voller Erfolg. An die 500 Teilnehmer, über den Tag verteilt, zählte TSV-Vorsitzende Michaela Schott. „Es ist super gelaufen“, schwärmte die Vereinschefin danach gegenüber der Rundschau. Fast jede Abteilung, für einige war in der Halle einfach nicht genug platz für ihre Geräte, machten mit. So gab es einen Parcours mit Ringen und Seilen zum Klettern, einen Kleinkinder-Bereich, Balancieren auf dem Schwebebalken und eine Airtrack-Matte für Saltos und Sprünge. Die Baseball-Sparte zeigte, wie man den Ball richtig trifft und man konnte sich an der Ballmaschine versuchen. Für das leibliche Wohl der Besucher wurde mit Kaffee und Kuchen gesorgt.



Auch für die Kleinen war Einiges geboten. © Scharbert

Bis zu 30 Helfer waren an diesem Tag engagiert. Überhaupt freut sich TSV-Vorsitzende Schott über die vielfältigen Angebote im Verein. Wobei die Palette noch größer sein kann: „Wir könnten noch viel mehr, wenn wir Hallen und Übungsleiter hätten, sagt die TSV-Chefin. Der nächste Höhepunkt im Veranstaltungskalender zum 125-Jährigen des TSV Penzberg ist am Sonntag, 18. Juni, der große Outdoor-Funpark auf der Berghalde.