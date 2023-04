Fuß vom Gas: Bayern macht beim „Blitzmarathon“ mit - auch in der Region

Von: Andreas Baar

Die Polizei macht beim 24-stündigen „Blitzmarathon“ auch Tempokontrollen in der Region. © Jonas Güttler/dpa/Symbolbild

Region - Es gibt wieder einen „Blitzmarathon“ der bayrischen Polizei. Tempokontrollen finden auch in Penzberg und Umgebung statt.

Am Freitag (21. April) startet um 6 Uhr der europaweite „Speedmarathon“ der Polizei. Der Freistaat Bayern beteiligt sich am 24‑Stunden-Blitzmarathon. Bayernweit werden bis Samstag (22. April) 6 Uhr verstärkt Geschwindigkeitskontrollen vorgenommen. Insgesamt rund 2000 Polizisten sowie Bedienstete der Gemeinden und Zweckverbände der kommunalen Verkehrsüberwachung sind laut Innenministerium an rund 1800 möglichen Messstellen im Einsatz. Kontrolliert wird auch in Penzberg und Umgebung. In der Stadt Penzberg gibt es gleich mehrere Stellen, aber auch in Benediktbeuern, Habach, Schlehdorf, Seeshaupt und Sindelsdorf werden Temposünder ins Visier genommen.

Hier gibt es die Messtellen Alle Messstellen in Bayern sind nach Regierungsbezirken aufgelistet unter www.innenministerium.bayern.de abrufbar.

Aktion soll „wachrütteln“

„Unser Blitzmarathon soll wachrütteln, sich unbedingt an die Tempolimits zu halten“, begründet Innenminister Joachim Herrmann (CSU) die Aktion. Zu hohe und nicht angepasste Geschwindigkeit sei im Jahr 2022 die Ursache für mehr als ein Viertel aller tödlichen Verkehrsunfälle in Bayern gewesen. Die Zahl der dabei Getöteten stieg laut Herrmann im Vergleich zum Vorjahr um knapp 35 Prozent auf 147. Der Minister: „Es geht nicht darum, möglichst viele Bußgeldbescheide zu verschicken.“ Beim letzten „Blitzmarathon“ 2022 in Bayern erwischte die Polizei 9756 Temposünder.