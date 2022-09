Futsal-Bundesliga: Penzberg verliert Auftakt mit 2:6 gegen Düsseldorf

Von: Max Müller

Der Düsseldorfer Marko Hudacek (vorn) machte ein starkes Spiel in der Penzberger Wellenbadhalle. © Max Müller

Penzberg – Der erste Bundesliga-Spieltag lief für die Penzberger Futsaler und den neuen Coach Maxi Kalus nicht nach Plan: Die Wölfe verloren mit 2:6 gegen Fortuna Düsseldorf.

Nach einer überschaubaren Vorbereitung (Rundschau berichtete) und keinen Testspielen war es soweit: Bundesliga-Auftakt in der Penzberger Wellenbadhalle gegen Fortuna Düsseldorf. Das erste Spiel vom neuen FCP-Trainergespann um Maxi Kalus und Marco Hiry lief nicht wie geplant.



Das lag zum einem am seichten Kader der Penzberger. Laut Hiry hatten es fünf Spieler nicht geschafft ihre ärztliche Untersuchung rechtzeitig beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) einzureichen. So gingen die Wölfe mit nur zehn Spielern in das erste Spiel. Und die waren alles andere als fit. Neuzugang Franz Fischer – aber auch der Top-Scorer aus der Vorsaison, Samir Azizi – wirkten schwerfällig und langsam. Wo soll es auch herkommen. „Ich war die letzten vier Wochen im Urlaub und seit dem letzten Spiel in der Vorsaison nicht mehr in der Halle“, so Azizi nach dem Spiel.

Schon wieder De Groodt

Er hatte es wieder getan. Christian De Groodt stand mit erhobenen Armen jubelnd vor dem Penzeberger Tor. Der Fortuna-Keeper drosch den Ball nach einem Strafstoß zum 1:4 in das linke Kreuzeck. FCP-Keeper Michael Loroff war chancenlos. Beide Torhüter sollten ihren Anteil an einer rasanten Partie mit besserem Ausgang für Düsseldorf haben. Bereits nach einer Minute Spielzeit setzte De Groodt das erste Mal seinen Mitspieler Marko Hudacek mit einem Schlenzer über das ganze Feld in Szene, der jedoch nicht mehr daraus machte.

In das Kreuzeck gedroschen: Düsseldorfs Torwart Christian de Groodt (rotes Trikot) überwand FCP-Keeper Michael Loroff (gelbes Trikot) per Zehn-Meter zum 1:4. © Max Müller

0:1 nach drei Minuten

Nach drei Minuten schoss Jakub Reznicek die Düsseldorfer Gäste aber bereits mit 0:1 in Führung. Die Fortuna war in den ersten Minuten das wesentlich agilere Team. Penzberg verteidigte sehr zurückgezogen – man merkte, dass die Neuzugänge nicht fit und mit mangelndem Verständnis für das Spielsystem des FCP agierten. Nach sechs Minuten machte De Groodt dann den nächsten Ausflug aus seinem Kasten, scheiterte aber mit seinem Abschluss an FCP-Keeper Michi Loroff. Nach elf Minuten klingelte es das nächste Mal im Penzberger Tor. Am Tor-Telefon stand Mohamed Tahiri aus Düsseldorf und schob nach einem sehenswertem Lupfer-Doppelpass aus einem Meter ein.

Fliegende Torhüter

Nach dem 0:2 setzten der FCP nun auf ein altbewährtes Mittel der Düsseldorfer: den Flying Keeper. Loroff schaltete sich nun aktiv in das Aufbau- und Angriffsspiel der Penzberger ein. Die Fortuna stand defensiv stark, aber nach einer längeren Druckphase konnten endlich die Wölfe in der Halle jubeln. De Groodt parierte erst noch stark gegen Fazlican Verep, aber der zweite Versuch von Efe Kurtar landete im Kasten der Düsseldorfer. 1:2 zur Halbzeitpause.



Penzberg kam besser aus der Kabine. Mit fliegendem Torwart wollten der FCP weiter Druck machen. Das ging zwei Mal fast nach hinten los, als sich Kalus und Loroff nur mit taktischen Fouls helfen konnten, um die Konter der Fortuna zu unterbinden. Das brachte den Düsseldorf-Trainer Shahin Ehtesham-Rassi, wie schon im Hinspiel, zu einem Ruhepuls von 180. Der Fortuna-Trainer wetterte an der Außenlinie mit hochrotem Kopf gegen die Entscheidungen von Schiedsrichter Matti Kastendeich, der zwei Mal nur die gelbe Karte zückte.



Fitter, cleverer und effektiver: Die Düsseldorfer (schwarze Trikots) waren den Penzbergern in fast allen Belangen überlegen. © Max Müller

Er hätte sich seine Luft sparen können. Düsseldorf agierte mit schnellen Kontern und effektivem Kombinationsspiel. Marko Hudacek netzte zum 1:3 ein, de Groodt erhöhte nach fünf Penzberger Teamfouls per Straßstoß auf 1:4. Joscha Vaas machte nach 33 Minuten sogar das 1:5. Da war die Partie gefühlt entschieden. Penzberg war offensiv zu harmlos. Mit einem Freistoß brachte Franz Fischer die Wölfe noch Mal auf 2:5 heran, doch das war Koya Yoshida egal. Der Düsseldorfer schob zum 2:6 ein und setzte damit zwei Minuten vor Abpfiff den Schlusspunkt in der Partie.



Die Mängel im taktischen Bereich und die fehlende futsalspezifische Spritzigkeit sollte der FCP schleunigst wieder in das Repertoire aufnehmen. Sonst wird man die Wölfe heuer öfter heulen als jubeln hören.

Nächstes Spiel Am kommenden Wochenende sind die Futsaler des FC Penzberg auswärts gefordert: Am Samstag, 10. September, um 20 Uhr wird das Spiel voraussichtlich in der Sporthalle an der Kerschensteinerstraße in Hamburg angepfiffen. Der Gegner ist die Futsal-Abteilung des FC Sankt Pauli, der am ersten Spieltag auswärts Bielefeld mit 3:5 besiegte.