Futsal: FC Penzberg steigt aus Bundesliga ab

Von: Max Müller

Teilen

Bessere Zeiten: Im ersten Spiel der vergangenen Saison gewann der FCP (weiße Trikots) noch gegen die Wakka Eagles. © Max Müller

Penzberg – Das Abenteuer Futsal-Bundesliga ist für den FC Penzberg vorerst vorbei. Der FCP verlor am vergangenen Sonntag (12. Februar) 5:6 in der heimischen Wellenbadhalle gegen die Wakka Ealges Hamburg – und ist als Tabellenletzter vorzeitig aus dem Hallen-Oberhaus abgestiegen.

In einer spannenden Partie unterlagen die Penzberger den Gästen aus Hamburg. Die Enttäuschung ist groß. Zumindest auf Seiten der Wölfe. Nach einem frühen Rückstand (4.) brachten Dennis Grgic (10.) und Samir Neziri (11.) den FCP wieder auf die Erfolgsspur. Doch Filip Joost (15./19.) stellte mit seinem Doppelpack noch vor der Halbzeit auf 2:3.



Auch die zweite Halbzeit war torreich. Jan Landau traf in der 27. Minute für die Eagles, David Luksch für Penzberg. Nur zwei Minuten später gelang Hischem Metidji das 3:5, bevor David Luksch (37) den FCP wieder heranbrachte. Kurz vor Schluss (38.) entschied Danijel Suntic die Partie. Das 5:6 von Neziri (40.) war nur noch Ergebniskorrektur. Beiden Teams war über den gesamten Verlauf die Anspannung deutlich anzumerken. Das spiegelte sich auch bei den ungewöhnlich vielen Verwarnungen wieder: Vier gelbe Karten und eine Gelb-Rote waren es auf Seiten der Hamburger, fünf Verwarnungen auf Penzberger Seite.



Schlechte Chancenverwertung

Für den FCP wäre mehr drin gewesen. Grade während der zweiminütigen Unterzahl der Hamburger Gäste, vergaben Marco Hiry und Emil von Werthern hochkarätige Chancen, um die Führung auszubauen. Auch das Aluminium war dem FCP vergangenen Sonntag nicht wohlgesonnen. Drei Pfostentreffer standen auf Seiten der Wölfe zu Buche.



Was als Bundesliga-Abenteuer in der eigenen Halle vor knapp zwei Jahren gegen die Wakka Eagles begann, endet heuer – zumindest vorerst – gegen den selben Gegner, am selben Ort. Zwar können die Penzberger den Vorletzten aus Hamburg theoretisch noch einholen, der Abstieg ist aber besiegelt.