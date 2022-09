Futsal: Penzberg startet Bundesliga-Saison gegen Düsseldorf

Vier Punkte in zwei Spielen: Gegen Fortuna Düsseldorf jubelten die Penzberger Futsaler vergangene Saison. © Max Müller

Penzberg – Diese Saison geht es für die Futsaler des FC Penzberg unter einem neuen Trainer-Duo mit ähnlichen Voraussetzungen erneut in den Abstiegskampf.

Die Futsal-Bundesliga kommt wieder in die Penzberger Wellenbadhalle. An diesem Sonntag, 4. September, um 13 Uhr wird der erste Spieltag auch in Bayern angepfiffen: Der FC Penzberg empfängt Fortuna Düsseldorf zum Hallenduell.

Endlich ist es wieder soweit: Flinke Füße, viele Tore und Aufholjagden wie sie auf dem Rasen noch niemand gesehen hat. Für den FC Penzberg geht es in die zweite Bundesliga-Saison. Am ersten Spieltag wollen die Wölfe, die seit dem Aufstieg von Jahn Regensburg nicht mehr die einzige Mannschaft aus Bayern im Oberhaus sind, den Gästen aus Düsseldorf wieder mal Punkte abluchsen.



Action garantiert gegen Düsseldorf

Das funktionierte vergangenen Saison bereits außerordentlich gut. Zuhause gewannen die Penzberger mit 5:4 in einer hitzigen Partie. Fedor Brack und Wael Riani sahen auf Düsseldorfer Seite die Gelb-Rote Karte, FCP-Keeper Martin Maier flog nach einer Notbremse mit Rot vom Platz. Auswärts trennten sich die Teams mit einem 3:3-Unentschieden. In beiden Spielen stach bei der Fortuna vor allem Nationalkeeper Christian de Groodt heraus, der sich immer wieder in das Passspiel und die Offensivbemühungen seiner Mannschaft einbrachte. Im Hinspiel gelang de Groodt eine Vorlage, im Rückspiel machte er sogar zwei Minuten vor Schluss den Ausgleichstreffer.

Doch das Rückspiel kam im Aspekt der Unterhaltung kaum an das Hinspiel heran. Neben den angesprochenen Platzverweisen, gaben die Penzberger einen 4:1-Vorsprung aus der Hand. Auf das 4:4 vom Düsseldorfer Michel Schnitzerling hatte FCP-Kapitän Maxi Kalus damals die passende Antwort: Ebenfalls zwei Minuten vor Abpfiff traf Kalus zum Sieg und brachte die Halle zum Beben.

Überschaubare Vorbereitung, neues Trainer-Duo

„Wir haben vor zwei Wochen angefangen, hatten circa vier Trainingseinheiten und selbst da waren nicht alle da“, berichtet Maxi Kalus im Rundschau-Gespräch. Vergangene Saison führte er die Mannschaft als Kapitän in die Bundesliga-Saison. Heuer übernimmt der 32-Jährige mit Mannschaftskollege Marco Hiry die Organisation als Trainer-Doppelspitze. Beerbt haben die beiden Penzberger Coach Andreas Brunner, der sein Saisonziel „Klassenerhalt“ schaffte, aber unter den „bisherigen Umständen“ laut Kalus nicht weiter machen wollte.



Maxi Kalus hat als Teil eines Trainer-Duos das Amt von Andreas Brunner bei den Penzberger Futsalern übernommen. © Max Müller

Marco Hiry hat als Teil eines Trainer-Duos das Amt von Andreas Brunner bei den Penzberger Futsalern übernommen. © Max Müller

Auch unter Hiry und Kalus ist das Ziel wieder das Gleiche: Unbedingt in der Bundesliga bleiben. Hinbekommen wollen die Penzberger das wieder mit ihrer Laufstärke und unnachgiebigen Pressing ab der Mittellinie. Im Puncto Laufstärke hatten die Wölfe bereits letzte Saison einen Vorteil auf ihrer Seite. So gut wie alle Spieler im FCP-Kader waren nicht nur in der Halle, sondern auch auf dem Rasen aktiv. Das waren für viele der Akteure vier Trainingseinheiten und zwei Spiele pro Woche. „Die Jungs sind alle fit, nur spielerisch steht bei uns noch ein Fragezeichen“, so Kalus. Laut dem neuen Trainer ist also alles ähnlich wie im vergangenen Jahr. „Wir sind eben eine B-Klassen-Mannschaft in der Bundesliga.“ Trotzdem wollen sich die Penzberger hinter niemandem in der Liga verstecken. „Die Spiele müssen erst Mal alle gespielt werden und die spielen wir mit Kampf und Herz“, betont der Futsal-Coach.

Kommentar: „Das Minimalprinzip“ Ein Ziel mit möglich wenig Einsatz – also nach dem Minimalprinzip – zu erreichen, ist nicht nur ein beliebter Ansatz bei Studenten in der Prüfungsphase. Auch bei den Penzberger Futsalern hat dies in der vergangenen Saison gefruchtet. Wenige Trainingseinheiten, doppelte Belastung auf dem Feld und ein Trainer, der kein Futsal-Spezialist war. Ob das heuer wieder funktioniert steht in den Sternen, doch die Chancen stehen definitiv schlechter. Nachdem Berlin letzte Saison noch per Zwangsabstieg nach unten befördert wurde und die Mainzer den sportlichen Abgang antraten, sind heute wieder zwei sportliche Abstiege möglich – einer direkt, einer per Relegation. Zudem können sich die anderen Teams auf das Spiel des FCP einstellen, das nicht sonderlich variabel ist – inzwischen konnte man sich ja in der Liga beschnuppern. Hinzu kommt, dass die anderen Teams der Liga wahrscheinlich nicht schlechter, sondern eher professioneller und stärker geworden sind. Eine Vorbereitung ohne Testspiele und Trainingseinheiten mit acht Spielern sprechen nicht unbedingt für das Ziel „Bundesliga-Klassenerhalt“. Max Müller

Die selben Gesichter im Kader

Auch im Kader der Penzberger sieht es ähnlich wie vergangene Saison aus. Der Kern der Mannschaft inklusive der Penzberger Riege um Efe Kurtar, Kalus, Hiry und Fazlican Verep sowie den Ingolstädtern Akif Abasikeles und Alen Patak bleiben erhalten. Zudem erhoffen sich die Wölfe neuen Input von den Zugängen Franz Fischer, Emil von Werthen, Adi Vrebac und Suheil Amadodin. Nur mit Jean-Luca Dötsch und Andrej Skoro plant Kalus diese Saison nicht. Skoro traf vergangene Saison häufig, wechselte laut Kalus aber zu den Beton Boys München. Auch Ugurkan Verep (TSV Murnau) soll noch zum Team stoßen. Der Bruder von Fazlican Verep wird im November 17 Jahre alt, doch der TSV stellt sich aktuell noch quer.

Der Bundesliga-Kader des FC Penzberg hat sich zur Vorsaison kaum verändert. © Archiv/Max Müller

Kader: TW: Michael Loroff und Martin Maier Feld: Akif Abasikeles, Alen Patak, Fazlican Verep, Efe Kurtar, Milad Khojasteh Abkenar, Sean Erten, Adam Puta, Luis Fialho, Josef Siegert, Marco Hiry, Maxi Kalus und Hannes Huber Feld (neu): Franz Fischer, Emil von Werthen, Adi Vrebac und Suheil Amadodin Abgänge: Jean-Luca Dötsch und Andrej Skoro