Futsal: Penzberger Maxi Kalus wird mit Fatih Ingolstadt bayerischer Meister

Von: Roland Halmel

Durfte erneut den Pokal in die Höhe strecken: Maxi Kalus (Mitte) holte als Gastspieler mit dem Verein Fatih Ingolstadt und seinen Hallenkollegen Akif Abasikeles (l.) sowie Alen Patak (r.) die bayerische Meisterschaft im Futsal. © Privat

Penzberg – Vor der Corona-Pandemie sicherte sich der FC Penzberg 2020 noch die Bayerische Meisterschaft im Futsal. Maxi Kalus war damals beim FCP dabei und konnte den Titel heuer verteidigen.

Die Titelverteidigung bei der bayerischen Meisterschaft im Futsal klappte für den FC Penzberg nicht, da das Team bei den oberbayerischen Titelkämpfen das Finale verlor und damit die Qualifikation verpasste. Ein Penzberger durfte dann aber doch über den „Bayerischen“ Titel jubeln. Maxi Kalus trat wie schon bei der Oberbayerischen beim Endturnier in Burgebrach (Oberfranken) für Fatih Ingolstadt. Mit dieser Mannschaft gewann Kalus das Finale gegen den ATSV Erlangen mit 4:3 nach Sechsmeterschießen. „Titel verteidigt“, strahlte Kalus, der 2020 mit den Penzbergern die bayerische Krone eroberte, die in den zwei Jahren darauf Corona-bedingt nicht ausgespielt wurde.

Bei Ingolstadt spielte der Penzberger mit Akif Abasikeles und Alen Patak zusammen, die für den FCP in der Futsal Bundesliga spielten. Kalus, der in der Winterpause zum ASV Habach wechselte und damit in der Hallenmeisterschaft nicht mehr für den FCP auflief, gehörte bei „Fatih“ zu drei Gastspielern, die für das Team antraten.

Vor 800 Zuschauer lieferte sich die Ingolstädter ein heißes Finalduell mit dem Bayernligisten aus Erlangen, bei dem sie dann das bessere Ende für sich hatten. „Wir hatten auch das nötige Glück“, bekannte Kalus gut gelaunt, wobei die anschließende Feier bei ihm etwas dezenter ausfiel. Schließlich stand er am nächsten Tag für die Futsal-Bundesligamannschaft des FCP erneut auf dem Platz.



Letzte Chance: Der FC Penzberg spielt in der Futsal-Bundesliga gegen den Abstieg. Die letzte Chance zum Klassenerhalt ist am Sonntag, 12. Februar, um 13 Uhr in der Penzberger Wellenbadhalle gegen die Wakka Eagles Hamburg.

Im nächsten Jahr will Kalus dann eventuell mit den Habachern in der Halle antreten, die den Kick unter Dach im Winter in der Vergangenheit mieden. Mit einem zweifachen bayerischen Meister als Zugpferd, könnte sich diese Einstellung vielleicht ändern.