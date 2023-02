Fynn Pollack (24) ist neuer BRK-Wachleiter in Penzberg

Von: Max Müller

Teilen

Stolz auf sein Team: Wachleiter Fynn Pollack neben dem Rettungswagen der Penzberger BRK-Einsatzkräfte. © Max Müller

Penzberg – Nach 36 Jahren im Dienst – davon zwölf Jahre als Wachleiter – ging das Penzberger BRK-Urgestein Thomas Fischer vergangenes Jahr in den Ruhestand. Sein Nachfolger ist ein ganz Junger: Mit nur 24 Jahren übernahm Fynn Pollack das Ruder in Penzberg.

5900 Einsätze und 200.000 gefahrene Kilometer: Das ist die Bilanz der Penzberger BRK-Kräfte im Jahr 2022. Für einen Teil der Einsätze war der neue Wachleiter, Fynn Pollack, bereits in der Führungsrolle verantwortlich. Am 1. November vergangenen Jahres trat der 24-Jährige („Ich trete in große Fußstapfen“) die Nachfolge vom Penzberger Thomas Fischer an – dies gab der Kreisverband jetzt bekannt. Fischer ging mit 64 Jahren in Rente. Pollack arbeitet weiter als Notfallsanitäter. Doch es kommen nun weitere Aufgaben auf den neuen Wachleiter hinzu.



Thomas Fischer (64) ging vergangenes Jahr in Rente. © Privat

Pollacks Vorgänger Thomas Fischer (64) hält den 24-Jährigen für einen geeigneten Nachfolger und sprach beim Kreisverband seine Empfehlung aus: „Er hat mir von der Eignung am besten ins Bild gepasst.“ Mit Nachnamensvetter Walter Fischer habe Pollack „auch jemand als Stellvertreter im Rücken, der hinter im steht“, so der 64-Jährige.

Von Nürnberg ins Oberland

Der Name Fynn kann aus dem Skandinavischen heraus übersetzt auch „der Wanderer“ bedeuten. Und besser könnte der Vorname zum neuen BRK-Wachleiter in Penzberg kaum passen. Der 24-Jährige wanderte praktisch direkt nach seiner Ausbildung zum Notfallsanitäter bei den Maltesern von seiner Heimatstadt Nürnberg in das bayerische Oberland aus.



Fynn Pollack wohnt nun seit rund eineinhalb Jahren in Bad Heilbrunn und seitdem auch bei der Rettungswache in Penzberg angestellt. Seit November vergangenem Jahres ist Pollack der neue Wachleiter – Vorgänger Thomas Fischer ging in den Ruhestand. Wandern tut der 24-Jährige übrigens auch gern in seiner Freizeit: „Ich bin gern in den Bergen unterwegs, auch mit dem Mountainbike.“



Neue Aufgaben für den „Wanderer“

Zu den neuen Aufgaben Pollacks gehört nun auch die Organisation rund um die BRK-Einsatzfahrzeuge in Penzberg. Werkstatttermine und Wartungen gehören genauso dazu wie das Anschaffen von Ersatzwägen bei Ausfällen. Laut Kreisverband sind derzeit ein Rettungswagen, ein Krankenwagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug vor Ort.



Vielfältig: Fynn Pollack kümmert sich um Werkstatttermine genauso wie um Dienstpläne und Fortbildungen. © Max Müller

Auch die Dienstpläne der Kollegen müssen strukturiert werden und Fortbildungen organisiert werden. 16 hauptamtliche sowie 15 ehrenamtliche Mitarbeiter sind in Penzberg aktiv. Zu den Hauptamtlichen zählen drei Auszubildende und ein Aktiver im freiwilligen sozialen Jahr. „Wir sind vom Personal sehr gut aufgestellt und haben einen tollen Zusammenhalt“, betont Pollack beim Besuch der Rundschau. Trotzdem blieben die Penzberger Kräfte in den vergangenen Jahren nicht von kurzfristigen Corona- oder Grippeausfällen verschont. „Kurzfristige Ausfälle und der Personalmangel im Gesundheitswesen nagen auch an uns“, so Pollack. Zu bemängeln hat der 24-Jährige an seiner derzeitigen Situation kaum etwas: „Die Leute haben mich trotz meines jungen Alter akzeptiert. Dafür bin ich sehr dankbar.“ Nur die Fehleinsätze haben sich in letzter Zeit gehäuft. Immer wieder passiert es, dass der BRK wegen einer Grippe oder eines Fiebers ausrücken muss. „Wir werden manchmal gerufen, obwohl eigentlich der Hausarzt die sinnvollere Alternative wäre.“