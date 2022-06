G7-Gipfel: Verkehrsbehinderungen und Umleitungen in der Region

Bundespolizei im Einsatz: Im Zusammenhang mit dem G7-Gipfel hat die Bundesrepublik die Grenzkontrollen noch bis 3. Juli 2022 wiedereingeführt. © Bundespolizei

Region – Von kommendem Sonntag, 26. Juni, bis Dienstag, 28. Juni, findet das G7-Treffen der Staats- und Regierungschefs auf Schloss Elmau bei Krün statt.

Verkehrsbeeinträchtigungen für die Bevölkerung aber auch für Ausflügler werden sich „nicht gänzlich verhindern lassen“, so Ulrich Pöpsel von der G7-Pressestelle im Polizeipräsidium Oberbayern Süd. Insbesondere in der Region Garmisch-Partenkirchen und Mittenwald müsse in den Tagen vor und an den Gipfeltagen mit Einschränkungen gerechnet werden.

Besonders ausgelastet werden laut Polizei voraussichtlich die Strecken zwischen der Stadtmitte München und dem Flughafen sowie die Verbindung von München nach Garmisch und Mittenwald sein. „Es empfiehlt sich, den Veranstaltungsraum weitläufig zu umfahren“, so Pöpsel.



Umfahren und ausweichen

Für den überregionalen Reiseverkehr werden schon bei Würzburg, Nürnberg, Feuchtwangen, Ulm, Memmingen und im Großraum München Umfahrungen ausgeschildert sein. Einreisenden aus Österreich wird empfohlen, die Grenzübergänge Griesen/Ehrwald (Fernpass) sowie Mittenwald/Scharnitz (Zirler Berg)zu meiden und auf die A93 und A8 zur Ostumgehung München auszuweichen oder im Westen den Grenzübergang Füssen/Reutte zur A7 zu nutzen.



Auch an der B472 stehen bereits die Hinweisschilder. Die Weiterfahrt zum Beispiel von Sindelsdorf in Richtung Garmisch wird kontrolliert. Der Verkehr nach Österreich wird via Peiting/Füssen/Reutte dirigiert.

Auch der Zugverkehr ist beeinträchtigt. Zu allem Überfluss ist die Bahnstrecke zwischen Oberau und Garmisch nach dem Zugunglück vom 3. Juni weiter gesperrt. Es fahren Ersatzbusse. Von 25. Juni bis 29. Juni wird die Strecke zwischen Kaltenbrunn und Mittenwald wegen Bauarbeiten der DB Netz in Teilen temporär gesperrt. Auch hier fahren laut Polizei Ersatzbusse. Man möge auf nicht unbedingt notwendige Fahrten verzichten, rät das Präsidium.



Informieren Infos rund um den G7-Gipfel und die Auswirkungen unter www.g7.bayern.de und www.g7.polizei.bayern.de. Kostenfreies Bürgertelefon von Landespolizei und Bundespolizei: 0800/7766330.

Ausflügler

Einschränkungen für Wanderer werden sich laut Polizei im Wesentlichen auf einen rund 16 Kilometer langen Sicherheitsbereich um Schloss Elmau beschränken. Dort werden keine Wanderungen möglich sein. Darüber hinaus sei es jedoch „durchaus möglich, den Naturraum im Werdenfelser Land zur Erholung zu nutzen“, heißt es – das betrifft zum Beispiel auch die Zugspitze. Ob Seilbahnbetriebe eingestellt werden müssen, hänge von der konkreten Lage zum Veranstaltungszeitpunkt ab. Allerdings sind viele Wanderparkplätze gesperrt.