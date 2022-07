Gasaustritt und brennender Baum: Penzberger Feuerwehr war gut beschäftigt

Von: Andreas Baar

Der schwelende Baum wurde am Parkplatz des Penzberger Krankenhauses Am Schloßbichl gemeldet. © Feuerwehr Penzberg

Penzberg - Zwei Einsätze kurz hintereinander: Die Penzberger Feuerwehr kam am Donnerstag (14. Juli) kaum zum Durchschnaufen.

Gegen 13.10 Uhr wurde bei Bauarbeiten an der Wölflstraße eine Gasleitung beschädigt. Der Baggerfahrer (52) hatte geistesgegenwärtig die Schaufel auf das Leck gelegt und einen größeren Austritt verhindert. Durch den Gasversorger wurde das defekte Leitungsstück zügig abgeklemmt und abgesperrt. Eine Gefahrensituation für die Anwohner habe nicht bestanden, so die Polizei. Die Feuerwehren Penzberg und Seeshaupt sowie der Rettungsdienst waren mit circa 40 Einsatzkräften vor Ort.

Gegen 13.55 Uhr wurde auf dem Parkplatz an der Straße Am Schloßbichl ein schwelender Baumstumpfmitgeteilt. Die freiwilligen Helfer, angerückt mit zwölf Kräften, brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Die Feuerwehr schließt eine Selbstentzündung durch die Hitze aus, heißt es von der Polizei, die nun ermittelt (Hinweise unter Telefon 08856/92570).