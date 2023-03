Geburtenstation in Schongau schließt zum 30. April

Hat ab Mai nichts mehr zu verkünden: der Storch im Eingangsbereich des Krankenhauses Schongau. Die Geburtenstation in Weilheim hatte bereits 2017 schließen müssen. © Archiv

Region – Die Geburtshilfe am Schongauer Krankenhaus wird zum 30. April stillgelegt. Begründung der Krankenhaus GmbH: „Signifikante Engpässe beim medizinischen Fachpersonal“.

Aufgrund des Personalmangels für die Geburtshilfe sei eine sichere und verantwortungsvolle Begleitung und Versorgung von Schwangeren am Krankenhaus Schongau ab 1. Mai nicht mehr gewährleistet, heißt es in einer Pressemitteilung. Der bereits seit langer Zeit vorherrschende Mangel werde sich durch personelle Veränderungen ab diesem Zeitpunkt dramatisch verstärken. Daher habe der Aufsichtsrat der Krankenhaus GmbH im Landkreis Weilheim-Schongau einstimmig beschlossen, die Geburtsklinik zum 30. April stillzulegen. Die gynäkologische Versorgung sei davon nicht betroffen.

Der Personalmangel insbesondere in der Geburtshilfe habe sich Anfang März als Folge einer weiteren personellen Veränderung massiv verschärft. „Trotz intensiver Bemühungen konnten die offenen Stellen nicht nachbesetzt werden“, heißt es in der Pressemitteilung. Damit stehe in der Geburtsklinik ab 1. Mai nicht mehr ausreichend medizinisches Fachpersonal zur Verfügung, um die Patientinnen kompetent, professionell, sicher und verantwortungsvoll zu versorgen.

Entscheidung „schmerzt uns sehr“

„Diese Entscheidung ist uns allen schwergefallen und schmerzt uns sehr. Dennoch gibt es derzeit dafür leider keine Alternative, denn es geht hier um den Schutz des Lebens sowie das Wohlergehens von Mutter und Kind“, betont Landrätin Andrea Jochner-Weiß, gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzende der Krankenhaus GmbH. Sie ergänzt: „Wir haben über viele Jahre hinweg mit sehr hohem persönlichem Engagement und immensem finanziellen Aufwand alles Erdenkliche unternommen, um die Geburtsklinik am Krankenhaus Schongau zukunftssicher zu machen und damit zu erhalten. Leider ist es uns trotz größter Anstrengungen nicht gelungen, genügend medizinisches Fachpersonal nachhaltig an uns zu binden.“

„Wir haben in erster Linie Verantwortung gegenüber dem ungeborenen Leben und den werdenden Müttern“, betont Krankenhaus Geschäftsführer Thomas Lippmann. Er fügt hinzu: „Ich habe großen Respekt vor dieser Entscheidung des Aufsichtsrats, die in dieser Situation notwendig war und ist.“ Der Ärztliche Direktor am Krankenhaus Schongau, Prof. Dr. Dr. Reinhold Lang, erklärt: „Es ist unser oberstes Gebot, unsere Patientinnen und Patienten bestmöglich medizinisch zu versorgen und zu therapieren. Dies werden wir heute und in Zukunft erfüllen.“

Die Krankenhaus GmbH kämpfe weiter für die Möglichkeit, Angebote für Schwangere bereitstellen zu können. Deshalb werde mit allen Beteiligten und einem externen Unternehmen geprüft, unter welchen Voraussetzungen eine sichere Geburtshilfe im Landkreis – in welcher Form auch immer – betrieben werden könne.