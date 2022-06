Geheimnis um Penzberger Stadtwette gelüftet

Von: Andreas Baar

Der Stadtplatz ist Zentrum und Treffpunkt in Penzberg – und wird auch für Veranstaltungen wie (vor der Pandemie) den Freibierausschank zum Volksfest-Start genutzt. © Andreas Baar

Penzberg – Die Wette zwischen Stadt und Roche ist für kommenden Samstag eingeplant. Dabei soll eine Menschenkette auf dem Stadtplatz gebildet werden.

Vom kommenden Freitag, 24. Juni bis Sonntag, 26. Juni, läuft in Penzberg das große Stadtfest. Wie berichtet hat sich die Kommune dafür das Unternehmen Roche, das heuer sein 50-Jähriges am Standort im Nonnenwald feiert, dazu ins Boot geholt. Nun ist auch das Geheimnis der ebenfalls vorgesehenen Stadtwette gelüftet: Diese ist für Samstag, 25. Juni, um 21.45 Uhr eingeplant.

Roche wettet mit der Stadt Penzberg, dass diese es nicht schafft, eine Menschenkette mit 100 Personen auf dem Stadtplatz unter folgenden Voraussetzungen zu bilden: Alle 100 Personen müssen Penzberger sein – 50 von ihnen bei Roche angestellt und die jeweils anderen 50 deren Familienmitglieder sein. Verliert Roche die Wette, spendet das Unternehmen an zwei gemeinnützige Penzberger Organisationen für einen guten Zweck, teilt das Rathaus mit. Was dagegen die Stadt im Fall einer Niederlage einbringt, war bis vergangenen Mittwoch noch unklar. Man werde sicher „einen Beitrag“ leisten, so Rathaussprecher Thomas Sendl gegenüber der Rundschau. Die Einlösung der Stadtwette mit Bürgermeister Stefan Korpan und Roche-Werkleiter Dr. Ulrich Opitz findet auf der großen Bühne des Stadtplatzes statt.