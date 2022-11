Gewerbeflächen in Penzberg: Stadtrat debattiert über Kriterienkatalog

Von: Andreas Baar

Neuer Platz für Betriebe: Die Stadt will Gewerbeflächen im Nonnenwald (gelb) ausweisen – das Bebauungsplanverfahren läuft noch, aber Interessenten gibt es bereits (Grafik). © Stadt

Penzberg – Gewerbeflächen sind rar in Penzberg. Interessenten gibt es genug. Aber an wen und vor allem nach welchen Kriterien soll die Stadt ihre begehrten Grundstücke vergeben?

Gesuche nach einem Gewerbegrundstück musste die Stadtverwaltung in jüngster Zeit oftmals vertrösten. Derartige Flächen sind rar in der aufstrebenden Oberland-Metropole. Vor einem Jahr freute man sich deshalb über eine Neuerwerbung der Kommune: Insgesamt 38.264 Quadratmeter Fläche im Industriepark Nonnenwald, südlich des Roche-Werksgeländes, darf die Kommune vom Staatsforst erwerben – damit sollen Gewerbeflächen, am liebsten für regionale Betriebe, geschaffen werden, verkündeten Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) und Kämmerer Hans Blank damals zufrieden. Das Verfahren für die notwendige Änderung des Bebauungsplans läuft zwar noch, aber die Frage nach den Vergabekriterien liegt seit Längerem auf dem Tisch.



Antrag schon Ende 2021

Bereits im Dezember 2021 reichte die Stadtratsfraktion von Penzberg Miteinander (PM) dazu einen Antrag ein. Tenor: Der Kriterienkatalog für die Vergaben von Gewerbe- und Industrieflächen in Penzberg sei nicht mehr zeitgemäß, Bewerber müssten auch soziale und ökologische Aspekte erfüllen. Gerade Klimaneutralität, Gemeinwohlökonomie und eine funktionierende Kreislaufwirtschaft lagen der Fraktion am Herzen.

Der Antrag wartete dann im Rathaus auf Bearbeitung, im Februar wurde das Ansinnen von der Stadtrats-Tagesordnung abgesetzt und stattdessen eine Arbeitsgruppe beschlossen. Diese tagte interfraktionell im September. Im jüngsten Stadtrat standen die Vergaberichtlinien für das Gewerbe-/Industriegebiet Nonnenwald endlich offiziell auf der Tagesordnung, inklusive detaillierter PM-Ergänzungen. Ergebnis: Mit dem Wunsch von PM nach einem umfangreichen Fragenkatalog an interessierte Unternehmen konnten sich nicht alle Stadträte anfreunden – die bislang von der Verwaltung verschickte Variante reicht aus, hieß es.



Filetstück: Die Industriefläche hinter dem Druckzentrum im Nonnenwald wurde per Stadtratsbeschluss aufgeteilt. Während das Druckzentrum (hinten) erweitert wird und für ein Areal ein ernsthafter Interessent bereit steht, will die Kämmerei den Rest im März/April auf dem Markt anbieten. © Andreas Baar

„Fläche ist ein endliches Gut. Wir brauchen nicht nur Gewerbesteuerzahler“, hatte PM-Vertreterin Anette Völker-Rasor nochmals den Antrag begründet. Ludwig Schmuck (CSU) hielt entgegen: „Uns geht es um Arbeitsplätze“, erinnerte der altgediente Lokalpolitiker an das Ende des Bergbaus 1966 und die damalige Angst in der Stadt. Man brauche keinen „Kriterienkatalog in epischer Breite“, lehnte Adrian Leinweber (SPD) die PM-Vorschläge ab. Zudem das Gremium über Grundstücksvergaben eh im Einzelfall zu entscheiden habe. Statt zu viel zu Fragen („Einladung zum Lügen“) soll man lieber den „gesunden Menschenverstand“ walten lassen lasst, so Leinweber.



Nur ein Versehen? Die Stadtratsfraktion von Penzberg Miteinander (PM) holte sich in der jüngsten Sitzung einen Rüffel von Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) ab. Hintergrund war die ursprüngliche Ansetzung des Tagesordnungspunkts „Gewerbe-/Industriegebiet Nonnenwald: Festlegung von Vergabekriterien“ im nichtöffentlichen Teil der Sitzung gewesen. Daran übte PM „deutliche Kritik“, wie es in einer am Vorabend der Sitzung verschickten Pressemitteilung hieß.

Solche Debatten dürften „nicht hinter verschlossenen Türen geführt werden“, wurde Stadträtin Anette Völker-Rasor zitiert. Man werden deshalb den Antrag stellen, diesen Tagesordnungspunkt in den öffentlichen Teil zu verlegen. Begründet wurde dies mit einem „Gebot der Transparenz und der Wertschätzung des mündigen Bürgers, dass für das Gemeinwesen wichtige Themen im Stadtrat nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit besprochen werden“, teilte die Fraktion mit.

Am Ende kam es anders. Zu Beginn der öffentlichen Sitzung erklärte der Bürgermeister, dass die Vergabekritierien in den nichtöffentlichen Teil fälschlicherweise „formal-technisch reingerutscht“ seien. Was man nun korrigiere. Den Vorwurf der mangelnden Transparenz, auch der Verwaltung, wies Korpan empört zurück – PM hätte sich im Vorfeld ja einfach im Rathaus zu der Sache erkundigen können, so seine verbale Replik. ab

Nicht jeder hat Zeit

Katharina von Platen (Grüne) sprach sich für einen Kriterienkatalog inklusive „sozialer Komponenten“ wie Betriebsrat, Kindergarten und Ausbildungsplätze aus – allerdings dürfe man Bewerber „nicht verschrecken.“ Mit den sozialen Komponenten konnten sich auch Jack Eberl (FLP) und Armin Jabs (BfP) anfreunden. Ansonsten sei es eh schwierig, eine Auswahl an Firmen zu treffen, weil die Flächen angesichts der vielen Anfragen nicht reichen würden, warf Jabs einen Blick auf das vorhandene städtische Angebot.

Zu viele Fragen würden „nur schöne Worte der Betriebe“ produzieren“, sah Bayram Yerli (SPD) keinen Nutzen einer großen Vorschriftenliste. Außerdem: Kleine Firmen „haben nicht die Zeit“ für eine Beantwortung, mahnte Yerli – weitere Details könne man bei Bedarf abfragen.



Mit „sozialen Aspekten“

Die Stadt verschickt seit einem Jahr einen eigenen Fragenkatalog an ansiedlungswillige Firmen für die Nonnenwald-Gewerbeflächen, wie Kämmerer Hans Blank in der Sitzung erklärte. Neben dem geplanten Vorhaben und dem Flächenbedarf will die Verwaltung wissen, wie es um die „Ökologische Ausrichtung des Unternehmens“ sowie die finanziellen Hintergründe bestellt ist. „Das reicht aus“, bekräftigte der Kämmerer.

Was auch eine Mehrheit im Stadtrat so sah. CSU, SPD, BfP, FLP und Teile der Grünen votierten dafür, das Fragenpaket zu lassen und es um „soziale Aspekte“ zu ergänzen. Die PM-Fraktion sowie die Grünen-Räte Kerstin Engel und John-Christian Eilert waren dagegen.