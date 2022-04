Gewinnspiel: 2x2 Festivaltickets für das Season of Sounds in Lenggries

Von: Max Müller

Beim Season of Sounds Festival in Lenggries legen unter anderem Felix Kröcher, Daniela Hensel und Alma auf. © Veranstalter

Region - In Lenggries findet am Samstag, 18. Juni, das Season of Sounds Festival statt. Es legen unter anderem Felix Kröcher, Daniela Hensel und Alma auf.

Mit Nachhaltigkeit, Regionalität, Ehrlichkeit und Qualität soll es überzeugen: Das Season of Sounds Festival in Lenggries. Die Veranstalter versuchen ein klimaneutrales Festival umzusetzen (Bahnkarte im Ticket enthalten), arbeiten mit regionalen Anbietern zusammen (Hoppe-Bräu), versprechen ehrliche Getränkepreise und wollen qualitativ hochwertigen Acts darbieten.

Am Samstag, 18. Juni, ist es soweit - dann erschallen elektronische Musik und Bässe am Fuße des Braunecks. Das Gelbe Blatt Penzberg verlost zwei Mal zwei Tickets für das Event.

Infos zum Festival: Veranstaltungsart: 1-Tages-Festival für Elektronische Tanzmusik Veranstaltungsname: Season of Sounds Veranstaltungszeit: 11.00 bis wahrscheinlich 23.00 Uhr Veranstaltungsdatum: Samstag, 18. Juni Veranstaltungsort: Wegscheid/Jaudenparkplatz Parkmöglichkeiten: Draxlparkplatz/teils Jaudenparkplatz (ca. 1000 Plätze) Teilnehmeranzahl: max. 4000 Personen

Das Festival-Line-Up

National und international bekannte Artists, aber auch lokale Größen aus der Szene der elektronischen Musik, sollen das Season of Sounds Festival hochkarätig besetzen. Dazu zählen die Künstler Felix Kröcher, Einmusik, Oliver Schories, Marc dePulse, Alma und Daniela Hensel.

Am Gewinnspiel teilnehmen

Wer am Gewinnspiel für die Tickets teilnehmen will, füllt einfach das folgende Formular mit dem Stichwort „Festival“ bis nächsten Donnerstag, 28. April, aus. Die Gewinner werden benachrichtigt. Glück auf!

Tickets und weitere Informationen zum Festival gibt es auf der Season of Sounds-Homepage. Die Veranstalter sind aber auch auf der Social Media-Plattform Instagram aktiv.