Glasfaserausbau in Sindelsdorf: Avacomm hat Angebot zurückgezogen

Ein Plakat der Telekom, das für den Glasfaserausbau in Sindelsdorf wirbt. Die Plakate von Avacomm sind laut Bürgermeister Andreas Obermaier bereits verschwunden. © Antonia Reindl

Sindelsdorf – Avacomm hat sein Angebot zum Breitband-Ausbau in Sindelsdorf zurückgezogen. Das teilt Bürgermeister Andreas Obermaier (CSU) mit.

Die Plakate seien schon weg, „in Nacht und Nebel“, meinte Obermaier, als ihn Veronika Sonner am Ende der jüngsten Gemeinderatssitzung fragt, ob beim Glasfaserausbau neben der Telekom auch Avacomm nach wie vor dabei sei. Avacomm sei „erst mal raus“, sagt Obermaier. Zwar „kann ich nicht sagen, dass sie bei mir abgesagt haben“, so der Rathauschef, aber er habe eine Nachricht von Seiten der Breitbandberatung erhalten, welche dies nahelegt. Er habe wohl geäußert, dass Avacomm“ nicht sein „Wunschpartner sei, sagt Obermaier. Ein Grund, der Grund?



Am Tag nach der Sitzung bei Avacomm nachgefragt, lässt Johannes Gallitscher das Vergangene noch einmal Revue passieren: „Nachdem wir für die Orte Seeshaupt, Iffeldorf, Antdorf, Habach und Sindelsdorf einen eigenwirtschaftlichen Glasfaserausbau angekündigt hatten, hat sich im Nachgang die Telekom ebenfalls mit entsprechenden Absichten bei den Kommunen gemeldet. Allerdings soll dieser Ausbau deutlich später erfolgen.“ Die Befürchtung der Gemeinden seien dann doppelte Tiefbaumaßnahmen gewesen, weshalb die Kommunen, jedoch nicht Sindelsdorf, darum gebeten hätten, dass sich die beiden Glasfaseranbieter „abstimmen“, erklärt Gallitscher. Hierfür braucht es Verhandlungen – und natürlich Zeit. Daher hat Avacomm den Baubeginn erst einmal nach hinten verschoben. Soweit, so gut.

Magenta-Fan Obermeier

In Iffeldorf, Antdorf, Seeshaupt und Habach will das Unternehmen auch nach wie vor ausbauen, wie gehabt, wie geplant, unverändert. In Sindelsdorf sieht das jedoch anders aus. Dort hatte sich Bürgermeister Andreas Obermeier laut Aussage von Bürgern sehr früh für die Telekom positioniert und gegen ein Engagement der Avacomm ausgesprochen. „Die Telekom sei ihm ‚sympathischer‘, ließ Obermeier in der Presse verlauten“, sagt Gallitscher. Daraus zog das Unternehmen nun Konsequenzen: Man habe das „eigenwirtschaftliche Ausbauangebot zurückgezogen“, so Gallitscher, denn man sehe „keinen Sinn darin, in Sindelsdorf gegen den Wunsch des Bürgermeisters auszubauen“.