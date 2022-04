Gleich zweimal in Penzberg: Autos angefahren und geflüchtet

Von: Andreas Baar

Die Polizei ermittelt in zwei Fällen von Unfallflucht im Stadtgebiet (Symbolbild). © Christoph Soeder/dpa

Penzberg – Die Penzberger Polizei meldet zwei Unfallfluchten im Stadtgebiet. In beiden Fällen wurden geparkte Autos angefahren. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Samstag (9. April), zwischen 13. und 17.30 Uhr, an der Ludwig-März-Straße ein anderes Auto. Der betroffene silberne Skoda Octavia eines 34-jährigen Penzbergers stand in Richtung ortseinwärts. Der Unfallverursacher flüchtete nach dem Zusammenstoß. An dem Skoda entstand laut Polizei im Frontbereich ein Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro.

Zeugen gesucht Die Penzberger Polizeiinspektion bittet in beiden Fällen um sachdienliche Hinweise unter Telefon 08856/92570.

Bereits am Donnerstag (7. April) ereignete sich zwischen 7.40 und 13.30 Uhr an der Sonnenstraße eine weitere Unfallflucht. Eine 42-Jährige aus Bichl hatte ihren weißen VW am Fahrbahnrand abgestellt. Als sie später zum Fahrzeug zurück kam, stellte sie eine Beschädigung links an der Frontstoßstange fest. Dort wies der Lack einen frischen Unfallschaden auf, der von der Polizei auf circa 750 Euro geschätzt wird. Der unbekannte Verursacher hatte sich entfernt, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern oder diesen bei der Polizei zu melden.