Glentleiten: Direktorin Monika Kania-Schütz mit viel Lob verabschiedet

Teilen

Applaus, Applaus: Monika Kania-Schütz (Mitte) wird als Direktorin des Freilichtmuseums Glentleiten in Großweil gebührend verabschiedet. Lob für ihr Schaffen gab es auch von Bezirkstagspräsident Josef Mederer (rechts neben ihr). © Andreas Sauer

Großweil - Nach 18 Jahren verlässt Direktorin Monika Kania-Schütz das Freilichtmuseum Glentleiten. Bei der Verabschiedung gab es viel Lob für ihre Arbeit.

Monika Kania-Schütz geht in den Ruhestand und übergibt den Stab zum 1. Oktober an Julia Schulte to Bühne. Kania-Schütz wurde mit einer Feier in der Zollinger Halle des Museums verabschiedet – musikalisch begleitet durch die Bezirksmusik vom Zentrum für Musik und Literatur. Die promovierte Volkskundlerin Kania-Schütz aus Nordrhein-Westfalen hatte die Leitung der Glentleiten 2004 von Helmut Keim übernommen. Als Direktorin des zentralen oberbayerischen Freilichtmuseums – zu dem das Bauernhausmuseum Amerang gehört – fielen etliche Weichenstellungen. Darunter vor allem der Bau des neuen Eingangsgebäudes, das seit 2018 die Gäste empfängt. Im vergangen Jahr startet das Projekt „Oberbayern Nord“. Seit 2010 lädt das „Haus zum Entdecken“ zur einer Zeitreise ein. 2016 entstand das inklusive „Wagnerhäusl“, seit diesem Jahr gibt es im „Starkerer Stadel“ ein neues museumspädagogisches Zentrum.



Das neue Eingangsgebäude mit verschiedenen Funktionen und Räumlichkeiten wurde von der scheidenden Direktorin in die Wege geleitet und 2018 eröffnet. © FLM Glentleiten/Sebastian Schels

Interesse an einfachen Menschen

„Mein Motiv war, das Interesse an den einfachen Menschen, die nicht in herausgehobener Stellung durch Macht, Geld oder Abstammung Einfluss auf die gesellschaftliche Entwicklung nehmen können und deshalb nicht in die Geschichtsbücher eingehen“, betonte Kania-Schütz in ihrer Abschiedsrede. Sie bedankte sich für die gute Zusammenarbeit mit dem Bezirk Oberbayern und dem Förderverein Freundeskreis sowie besonders bei dem Team der Glentleiten und Amerang. Das Museumsteam zeichne sich durch ein außergewöhnliches Spektrum an fachlichem Wissen und Können aus. „Ich wünsche dem Museum ein kontinuierliches Voranschreiten auf dem Weg zum zentralen oberbayrischen Freilichtmuseum“, sagte sie.

Stempel der Leidenschaft

Bezirkstagspräsident Josef Mederer und Freundeskreis-Vorsitzender Christoph Hillenbrand würdigten die Leistung der scheidenden Museumschefin. „Sie hat ihren persönlichen Stempel durch Führungsstärke, Pragmatismus, großes Fachwissen und vor allem auch Leidenschaft aufgedrückt. Das Freilichtmuseum Glentleiten ist heute weit über die Grenzen Oberbayerns bekannt“, bekräftigte Mederer. „Heute können Sie zufrieden die reiche Ernte Ihres erfolgreichen Wirkens als Museumsdirektorin einbringen. Ihr Management – und Organisationstalent, ihr Charme und Verhandlungsgeschick sind außergewöhnlich“, ergänzte Hillenbrand.



Die Veranstaltung wurde von der Bezirksmusik vom Zentrum für Musik und Literatur umrahmt. © Andreas Sauer

Neue Wege eingeschlagen

Eine Lobeshymne sang auch Josef Mangold, Mitglied im Verband der Europäischen Freilichtmuseen: Die Direktorin habe die Glentleiten zu einem „herausragenden deutschen Freilichtmuseum“ gemacht, indem sie neue Wege eingeschlagen und gezielt Entwicklungslinien aus der jüngeren Vergangenheit einbezogen habe.



Plädoyer für Freilichtmuseen

Beatrice Tobler von den Kantonalen Museen Luzern und Präsidentin der Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde hielt den Festvortrag „Häuser von Gestern für Fragen von Morgen. Zur gesellschaftlichen Relevanz von Freilichtmuseen.“ Tobler: „Ich bin überzeugt, dass die Freilichtmuseen, wenn sie die notwendige Verantwortung bei der Inszenierung von Geschichte wahrnehmen, auch für die Auseinandersetzung mit den Fragen der Zukunft ein wichtiger Player sein können.“

Naturtrübes Abschiedshelles

Abschließend wurden noch Geschenke überreicht. Ein besonders originelles Exemplar präsentierte Bezirkstagspräsident Mederer: Eine Broschüre mit dem Titel „Säen und Ernten – Monika Kania-Schütz und ihr Wirken für die Freilichtmuseen Glentleiten und Amerang des Bezirks Oberbayern“ – herausgegeben von Claudia Richartz (stellvertretende Museumsleitung) und Elisabeth Tworek (Leiterin der Kulturabteilung des Bezirks). Und zur Stärkung und Unterhaltung gab es ein spezielles „Monika-Gebräu“ – ein Glentleitener Abschiedshelles, echt naturtrüb. Andreas Sauer