Glück auf: Ältestes Wertpapier Bayerns stammt aus Penzberger Bergbauzeiten

Von: Max Müller

Der Anteilsschein wurde von Matthias von Flurl unterzeichnet. © Bayerisches Wirtschaftsarchiv

Penzberg – Das älteste Wertpapier des Freistaats kommt aus Penzberg: Es handelt es sich um einen Anteilschein der Carl Theodor-Zeche von 1797.

225 Jahre ist das gute Stück alt. Begriffe wie „durchlaucht“, „Kux“ und der Name „Carl Theodor“ zieren das Wertpapier, das nun im Besitz des Bayerischen Wirtschaftsarchivs ist. Dabei handelt es sich um einen Anteilschein an der Carl Theodor-Zeche in Penzberg. Am 30. September 1797 wurde das Dokument ausgestellt – und zwar vom Kurfürstlichen Berggericht. Erworben wurde es im vergangenen Jahr auf einer Auktion.



Uto Baader, Senior-Chef der Baader Wertpapierbank und Aufsichtsratsvorsitzender der Bayerischen Börse, übergab den Anteilsschein an das Archiv. Dort ist es Bestandteil von Baaders Sammlung historischer bayerischer Wertpapiere mit mehr als 4500 Exemplaren. Das Penzberger Dokument löst das bislang älteste bayerische Wertpapier, eine Aktie der Bürger-Ressource-Gesellschaft in Hof an der Saale von 1804, als Spitzenreiter ab.



Auf der Suche nach Schätzen

Ausgestellt wird das historische Penzberger Wertpapier in nächster Zeit jedoch nicht. Archiv-Leiterin Dr. Eva Moser begründetet dies gegenüber der Rundschau mit der aktuellen Corona-Situation. „In Abstimmung mit Herrn Baader kann es aber gut sein, dass wir das Wertpapier für Ausstellungen anderer Institutionen zur Verfügung stellen“, so Moser auf Anfrage. Zum Preis des Zechen-Papiers will Moser keine Angabe machen. Sie ließ sich nur entlocken, dass es eine „wertvolle Rarität“ ist. Der Anteilschein ist mit zwei Bergknappen in zeitgenössischer Tracht und den hoffnungsfrohen Formeln „Mit Gott“ und „Glück auf“ verziert.



Im Auftrag von Kurfürst Karl Philipp Theodor hatte der bayerische Berg- und Münzrat Matthias von Flurl auf der Suche nach Bodenschätzen die bayerischen Gebirge erkundet. 1792 verzeichnete er erste Erfolge im Penzberger Raum: „Jenseits der Loysach treffen sich im Benediktbairischen mehrere Flötze von Steinkohlen an“, zitiert das Wirtschaftsarchiv aus dessen Schriften.

1796 öffnete die Steinkohlezeche in Penzberg, die Flurl unterstellt war, heißt es auf der Internetseite des Penzberger Bergknappen-Vereins. Dem Abbau war aber kein langer Erfolg vergönnt. Nicht zuletzt wegen der hohen Transportkosten erwies sich die Zeche laut Archiv-Leiterin Moser nicht als rentabel und musste den Betrieb nach knapp zehn Jahren einstellen. Mit Beginn der Industrialisierung gewann die Kohle jedoch als Energieträger im rohstoffarmen Bayern an Bedeutung und ihre systematische Erschließung setzte mit Nachdruck ein.



Letzte Schicht 1966

„Unter der Bankiersfamilie von Eichthal wurde die Grube in Penzberg erfolgreich wiederbelebt“, so Moser. Dazu kam der Anschluss an das bayerische Eisenbahnnetz. 1869 fusionierte die Penzberger Unternehmung mit der konkurrierenden Miesbacher Steinkohlengewerkschaft. Von da an lief die Kohleförderung in Penzberg nahezu 100 Jahre, bis die Bergleute 1966 im Zug der deutschen Bergbaukrise zu ihrer letzten Schicht einfuhren.