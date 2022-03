Glückwunsch: Penzbergs Altbürgermeister Hans Mummert feierte 75. Geburtstag

Von: Andreas Baar

Besuch von der SPD: Hans Mummert (l.) wurde am Montag vom Penzberger Ortsverbands-Vorsitzenden Clemens Meikis auf der heimischen Terrasse beglückwunscht. © Privat

Penzberg – Die Liste der Gratulanten war lang: Am Montag (7. März) feierte Penzbergs Altbürgermeister Hans Mummert seinen 75. Geburtstag.

Nein, eine großes Stelldichein gab es angesichts der unsicheren Corona-Lage nicht bei den Mummerts im heimischen Reiheneckhaus am Katzenbuckel. Man habe angesichts der Pandemie alles „runtergefahren“, meinte der Hausherr. Trotzdem hatte Hans Mummert an seinem 75. Geburtstag genug zu tun, um all die Gratulationen zum Ehrentag entgegenzunehmen. „Telefonate und WhatsApps. Das war der Wahnsinn“, erzählte er – schon ein bisserl stolz.

1965 SPD-Ortsverband beigetreten

Kein Wunder, hat der Altbürgermeister in seiner langen lokalpolitischen Laufbahn doch einiges getan und erreicht für Penzberg. Im Jahr 1965 trat der gelernte Werkzeugmacher und Industriemeister dem SPD-Ortsverband bei. Mit 31 Jahren zog Mummert in den Stadtrat ein. 1985 wählte ihn das Gremium zum 2. Bürgermeister, als Stellvertreter von Parteifreund Kurt Wessner. 1996 wurde Hans Mummert selbst zum Stadtoberhaupt gewählt. Das Amt hatte bis 2014 inne, dann trat er aus Altersgründen nicht mehr an.



2020 wieder im Kreistag

Auch in der Kreispolitik engagierte sich der Penzberger. Seit1990 gehört Mummert dem Kreistag an. Dass er es bei der Kommunalwahl 2020 wieder in das Gremium schafft, überraschte etwas. Der Penzberger trat für seine SPD auf Platz 29 an und fand sich als Siebter im Kreistag wieder. „Eigentlich habe ich nicht damit gerechnet. Ich habe mir gedacht, das dürfte reichen“, schmunzelte er mit Blick auf seinen hinteren Platz.



Umweltthemen interessieren

Das Stadtleben nimmt Mummert immer noch ernst. Der gebürtige Aidlinger, aufgewachsen unter anderem in Rain, bringt sich weiter ein. Zuletzt als Privatperson, darauf legte er Wert, für die Bürger-Inititiative für Cortona-Impfungen. Im Kreistag sitzt der 75-Jährige im Umweltausschuss. „Das ist ein Thema, was mich noch interessiert“, sagt er. Und so sitzt der Altbürgermeister auch noch im Stiftungsvorstand der Energiewende Oberland.