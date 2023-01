Graue Säcke werden landkreisweit abgeschafft – Penzberg als Vorreiter

Von: Andreas Baar

Teilen

Die Blaue Tonne soll Karriere im ganzen Landkreis machen. © EVA

Penzberg – Die Blaue Tonne für Altpapier wird flächendeckend im Landkreis Weilheim-Schongau eingeführt. Die landkreiseigene Erbenschwanger Abfallentsorgungs-Gesellschaft (EVA) will das bis spätestens 2024 erledigt haben. Penzberg soll dabei vorgezogen werden.

In der jüngsten Kreistagssitzung beschlossen die Weilheim-Schongauer Räte mit zwei Gegenstimmen, dass die Grauen Säcke der Vergangenheit angehören sollen. In Weilheim und Schongau sind die Blauen Tonnen bereits seit einiger Zeit im Einsatz. Eingeführt wurden sie vor allem, weil die dortigen Vereine nicht mehr genug Personal zum Sammeln auftrieben.



Die Gründe für die flächendeckende Einführung des neuen Systems sind vielfältig. EVA-Geschäftsführer Holger Poczka berichtet im Gremium einerseits davon, dass die Grauen Säcke immer wieder für andere Müllentsorgung missbraucht würden. Ein weiterer Grund sind die Kosten: Die rund 2,7 Millionen Säcke, die jedes Jahr benötigt werden, kosten mittlerweile 200.000 Euro. Vor einem Jahr habe der Preis noch bei 150 000 Euro gelegen. Zudem habe man das Problem, dass es in der Umgebung nur eine Firma gebe, die Graue Säcke annehme. „Wir sind da in einer großen Abhängigkeit“, mahnte Poczka.



Noch kein konkreter Zeitplan

Einen offiziellen Zeitplan gibt es für die Einführung der Tonnen allerdings noch nicht. Es brauche im Kreistag erst noch den Jahresrechnungs-Beschluss, sagte Poczka später auf Rundschau-Nachfrage. Ziel sei es, „spätestens 2024“ das neue Sammelsystem im Landkreis eingeführt zu haben. Penzberg kommt dabei eine Vorreiterrolle zu, ist vom EVA-Geschäftsführer zu erfahren. „Das ist die Region, die wir wahrscheinlich vorziehen werden.“ Poczak begründet es mit der schwierigen Situation. Bislang gibt es ein Mischsystem. in Penzberg, hier sammeln Vereine und gewerbliche Anbieter. Aber: „Die Vereine schaffen es nicht mehr, das gesamte Stadtgebiet abzudecken.“



Zudem leiden die Sammler, wie auch andernorts, unter einem sinkenden Erlös für ihre Arbeit. Durch die Digitalisierung gibt es weniger Zeitschriften und Kataloge. Stattdessen, auch stark bedingt durch den Onlinehandel, immer mehr Kartonagen. „Das Volumen nimmt zu, der Gewinn nimmt ab“, rechnet Poczka kurz und knapp vor. Dabei ist die Altpapiersammlung für die Vereine eine wichtige Einnahmequelle. Ursprünglich konnten die Vereine im Landkreis mit rund 600.000 Euro im Jahr rechnen, erklärte Poczka im Kreistag – „jetzt sind es vielleicht noch 300.000 Euro.“



Ganz zuschlagen will die EVA die Tür aber nicht. Interessierte Vereine könnten die „Bündelsammlung“ von reinem Papier weiter machen, bietet Poczka an. Zudem können man auch „ein Bringsystem“ für die vereine andenken. Spruchreif ist aber noch nichts. Ein Konzept dafür werde noch erarbeitet, so Poczka gegenüber der Rundschau.

Für Umzug sieht es „gut“ aus

Ein weiteres Thema bei der EVA ist der Umzug des Penzberger Wertstoffhofs, der nicht mehr zeitgemäß ist, nach Sindelsdorf. „Es schaut gut aus“, sagt der EVA-Geschäftsführer. Die EVA hat sich ein Areal an der A95, wo noch eine Kiesgrube ist, ausgeschaut. Gemeinde und Grundstückbesitzer seien offen dafür, berichtet Poczka. Noch muss man allerdings auf die Bauleitplanung warten. Laut Poczka ist es das Ziel, 2023 zumindest so weit zu sein, dass die Planungen beginnen können.