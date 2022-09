Großes Tennis aus Großweil: Liselot Prechtel ist Welt- und Europameisterin

Seit vier Jahren lebt die Holländerin Liselot Prechtel in Großweil. © Andreas Sauer

Großweil – Seit 2018 lebt sie in Großweil: Die Holländerin Liselot Prechtel fühlt sich im Oberland aber nicht nur wohl, sondern spielt auch herausragend international Tennis.

Die Tennisspielerin Liselot Prechtel – kurz „Lisa“ – hat in diesem Jahr die Europameisterschaften in Kroatien gewonnen und wurde zwei Wochen zuvor bei der Weltmeisterschaft in Palm Beach (Florida) zur Senioren-Weltmeisterin in der Altersklasse 60+ gekürt – der größte Erfolg ihrer Karriere.



Die Holländerin ist stolz auf ihren Erfolg, aber bleibt „mit beiden Beinen auf dem Boden“, wie sie betont. Lisa kommt aus einer sehr sportlichen Familie und hat bereits mit sieben Jahren mit dem Tennisspielen begonnen. Bis zum 21. Lebensjahr hat sie viele Tur niere in Europa gespielt bis sie sich dann für zehn Jahre in Südafrika niedergelassen hat. 1993 ist sie aus privaten Gründen nach Bayern gezogen und lebt seit 2018 in Großweil im Loisachtal.



In Aktion: Liselot Prechtel trainiert vier- bis fünfmal pro Woche auf dem Tennisplatz. © Andreas Sauer

„Ich fühle mich hier sehr wohl“, betont sie, „ich bin zufrieden, entspannt und ausgeglichen und freue mich, wenn ab und zu meine erwachsenen Kinder zu Besuch kommen.“ Aktuell ist sie für den SC Riessersee aktiv und spielt mit dem Team Ü30 in der Landesliga. „Unser Ziel ist die Regionalliga“, betont sie voller Überzeugung, „das werden wir erreichen, ich bin ganz sicher.“



Sie trainiert vier bis fünf mal pro Woche für 1,5 Stunden und macht täglich Übungen zur Dehnung und Stärkung der Muskulatur. Weiterhin hält sie sich fit mit kurzen Bergtouren, Schwimmen in kaltem Wasser und regelmäßigen Radtouren. „Meine persönlichen Ziele im Sport sind es, so möglich wie lange fit zu bleiben und ohne größere Verletzungen Tennis spielen zu können“, so die amtierende Weltmeisterin. Andreas Sauer