Großweil: BMW-Fahrerin prallt gegen Baum - im Auto saßen ihre Enkelkinder

Von: Andreas Baar

Die Eurasburgerin war bei Kleinweil alleinbeteiligt mit ihrem BMW X3 gegen einen Baum geprallt. © Dominik Bartl

Großweil - Mit dem BMW bei Großweil gegen einen Baum geprallt: Die 63-jährige Fahrerin und ihre zwei Enkelkinder (3 und 5 Jahre) wurden leicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Dienstag (4. Oktober) gegen 14.40 Uhr auf der Staatsstraße 2370 bei Großweil. Eine 63-jährige Frau aus Eurasburg war mit ihrem BMW X3 bei Zell in Richtung Kleinweil unterwegs. Im Auto saßen noch ihre zwei kleinen Enkelkinder (drei und fünf Jahre). Die BMW-Fahrerin kam laut Polizei alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen großen Baum. „Engagierte Ersthelfer“, heißt von der zuständigen Polizeiinspektion Murnau, informierten den Notarzt und kümmerten sich um die zwei Kinder. Die Unfallbeteiligten waren leicht verletzt und wurden vorsorglich mit dem Rettungswagen in die Unfallklinik nach Murnau gebracht.

Auto ist Totalschaden

Durch den Aufprall wurde die Ölwanne des BMW beschädigt. Betriebsstoffe gelangten deshalb in das Erdreich. Die Straßenmeisterei baggerte das betroffene Gelände großflächig aus und füllte das Loch mit frischer Erde wieder auf. Die Unfallstelle war für eine Stunde komplett gesperrt. An dem Fahrzeug entstand laut Polizei ein Totalschaden in Höhe von circa 18.000 Euro, der entstandene Flurschaden beträgt etwa 2000 Euro.