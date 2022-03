Großweil: Mehr als 20 Flüchtlinge aus der Ukraine wurden privat aufgenommen

Von: Max Müller

Teilen

Willkommen in Großweil: (v.l.) Maxim, Katja, Amina, Maria Sanner, Anne Jochner, Ludmilla, Max Jochner, Martin Raffeiner mit Phillip und Bürgermeister Frank Bauer. © Andreas Sauer

Großweil – In Großweil wurden 23 ukrainische Flüchtlinge von acht Gastfamilien aufgenommen. Weitere zehn Betten werden in nächster Zeit zur Verfügung stehen.

Sebastian Fischer und Peter Vitak von der Dorfhilfe Großweil kümmern sich organisatorisch um die Beschaffung von Sachspenden und Einrichtungsgegenständen für bereitgestellte Unterkünfte sowie um die Mithilfe bei der Aufstellung und Installation. Die Hilfsbereitschaft und das soziale Engagement der Großweiler ist groß.



Ludmilla Konsevych und ihre Tochter Katja mit Sohn Maxim aus Kiew wurden in der Familie von Anne und Max Jochner mit ihren Söhnen Luis und Samuel aufgenommen. „Wir haben uns mit einigen Nachbarn zusammen am Lagerfeuer getroffen und überlegt, wie wir in dieser Situation in der Ukraine helfen können“, erläutert Max Jochner. „Wir haben dann umgehend beschlossen, uns bei der Organisation ,München hilft‘ anzumelden, die Flüchtlinge in Familien vermittelt.“

„Lief recht unbürokratisch“

Eine Rückmeldung aus München gab es relativ schnell und nach Erledigung der Formalitäten erfolgte die Unterbringung. „Der Ablauf anschließend mit der Anmeldung beim Landratsamt und der Regierung Oberbayern lief eigentlich recht unbürokratisch“, betont Martin Raffeiner, dessen Familie zwei junge Unkrainerinnen aufgenommen hat, „Nach der Registrierung erhalten die Flüchtlinge eine monatliche Grundleistung von 370 Euro und sind krankenversichert.“

„Der Aufenthalt in den Familien ist zunächst für drei bis vier Wochen geplant“, erklärt Anne Jochner. „Danach wäre eine Ferienwohnung oder Einliegerwohnung ideal, um dann auch eine Privatsphäre zu schaffen.“

Über Polen nach Berlin

Maria Sanner, eine gebürtige Georgierin und im Kindergarten Großweil beschäftigt, ist mit dabei, um zu dolmetschen. „Wir haben uns schweren Herzens entschlossen zu fliehen, da der Kriegszustand immer schlimmer wurde und auch die Lebensgefahr für mein Kind täglich zunahm“, sagt Katja Konsevych bedrückt. Sie zeigt Aufnahmen und Videos von der Verwüstung und Bombardierung Kiews, von den katastrophalen Zuständen in der gesamten Stadt und die Angst der Menschen, die in den Schutzräumen Zuflucht suchen. Sie haben ihre Flucht eigenständig organisiert, zunächst über Polen nach Berlin und schließlich nach München, wo sie eine Nacht auf dem Bahnhof verbringen mussten.

„Wir sind begeistert, wie herzlich wir empfangen wurden und dann hier in der Familie aufgenommen worden sind“, betont Ludmilla Konsevych, „dafür sind wir sehr, sehr dankbar.“ Sie gehören zu den Familien, die nicht in Deutschland bleiben möchten und so schnell wie möglich wieder in ihre Heimat nach Hause zurück wollen. „Aufbauen können wir alles wieder. Hauptsache es wird nicht mehr geschossen und bombardiert und wir haben wieder ein freies Leben“, bekräftigt Katja Konsevych. „Russland will uns befreien. Wovon? Sie haben uns von unserem freien Leben befreit, aber wir werden nicht aufgeben.“ Ihre Mutter ergänzt nachdenklich: „Das ist ein sinnloser Krieg.“

Wohnung anbieten: Bürgermeister Frank Bauer bittet darum, sich bei allen Fragen zur Wohnungsvermittlung nicht an die Dorfhilfe, sondern direkt an die Gemeinde Großweil (Telefon 08851/1210) zu wenden.

Deutschkurs ist organisiert

Ein typischer Tag beginnt für die ukrainische Familie mit dem Sichten von Informationen und Nachrichten aus der Heimat, sie sind über Social Media immer noch gut vernetzt. Sie helfen im Haushalt und kümmern sich um die Kinder. Ein Online-Deutschkurs ist bereits über die Volkshochschule organisiert, in vier bis sechs Wochen wird es einen offiziellen Integrationskurs geben.

„Man muss den Leuten die Angst nehmen, jemanden aufzunehmen. Es ist zwar ein gewisser Aufwand, aber die Menschen aus der Ukraine sind so dankbar und wollen alles tun, um mitzuhelfen“, betont Anne Jochner. „Die Kinder untereinander haben überhaupt kein Problem, sie kennen keine Sprachbarrieren und sind vollkommen unvoreingenommen“, sagt Martin Raffeiner, „da ist die Welt noch in Ordnung.“ „Vielen Dank“, sagt Katja Konsevych zum Abschied – auf Deutsch. Andreas Sauer