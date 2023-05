Großweil: Wieder Regen-Unfall auf der A95 - Ein Verletzter, hoher Schaden

Von: Andreas Baar

Laut Polizei war bei allen Nässe-Unfällen auf der A95 nicht angepasste Geschwindigkeit die Ursache (Symbolbild). © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Großweil - Auf der A95 bei Großweil kam es auf der regennassen Fahrbahn wieder zu einem Unfall. Es gab einen Verletzten und einen hohen Schaden.

Der Unfall ereignete sich am Montag (15. Mai) gegen 16 Uhr auf der Autobahn A95. Ein 35-Jähriger aus Fürstenfeldbruck fuhr mit einem Mercedes-Kleintransporter auf der linken Spur in Richtung München. Laut Polizei verlor er circa einen Kilometer nach der Anschlussstelle Murnau/Kochel die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte nach rechts. Der Kleintransporter prallte auf einen auf der rechten Fahrspur fahrenden Opel Astra, der von einem 29-Jährigen Mann aus Österreich gesteuert wurde. Beide Fahrzeuge kamen schließlich an der rechten Leitplanke, auf dem Standstreifen, zum Stehen.

Unfallfahrer wollte nicht in Klinik

Der Kleintransporter-Fahrer wurde zwar leicht verletzt, verweigerte aber laut Polizei die Mitfahrt in einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Beide nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Schäden an den Fahrzeugen werden von der Polizei auf jeweils circa 10.000 Euro beziffert, der Leitplankenschaden auf circa. 5000 Euro. Vor Ort, insbesondere zur Absicherung der Unfallstelle, waren die Feuerwehren aus Großweil und Murnau mit zahlreichen Einsatzkräften. In dem Unfallbereich ist die Geschwindigkeit auf 80 km/h bei Nässe beschränkt.

Sieben Unfälle an einem Tag

Insgesamt krachte es am Montag (15. Mai) zwischen 12.15 und 18.20 Uhr auf der A95 zwischen Großweil und Neuried sieben Mal. Bei allen Verkehrsunfällen gingen starke Regen- und Graupelschauer nieder und es war laut der Verkehrspolizei Weilheim „nicht angepasste Geschwindigkeit“ die Unfallursache. Insgesamt wurden wurden vier Personen leicht verletzt. Es entstand nach erster Einschätzung ein Gesamtschaden von rund 180.000 Euro. Die Unfallverursacher erwartet demnächst ein dreistelliges Bußgeld sowie ein Punkt in der Flensburger Verkehrssünderdatei, heißt es von der Polizei.