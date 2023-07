Groteskes in Antdorf: So ist „Der Leichenschmaus“ der Theaterer

Von: Antonia Reindl

Bereit zum Kampf: Die Begrüßung von Anastasia Hölleisen (l., Agnes Schöffmann-Manges) und Charlotte Schöpsmüller (r., Daniela von Hösslin) ist intensiv und lässt Unheilvolles erahnen. © Antonia Reindl

Antdorf - In Antdorf blüht der schwarze Humor: Die Theaterer bringen die Groteske „Der Leichenschmaus“ auf die Bühne.

Die Tante Kathi, sie nahm die Leute wie sie sind. Es gebe ja keine anderen, das hat sie immer gesagt. Die Tante Kathi hatte Humor und war nah am Menschen, bis zum Schluss. Besonders nah scheinen ihr die Verwandten aber nicht gewesen zu sein, die nun wie Aasgeier um das Erbe der Begüterten kreisen. Dabei ist noch nicht einmal klar, wer eigentlich was erbt – und ob überhaupt. Und dann tauchen auch noch mehrere Testamente auf. Ein guter Stoff, auf dem die Groteske „Der Leichenschmaus“ von Jörg Maurer (Regie: Carolin Daser) aufbaut – und den die Antdorfer Theaterer gerade auf die Bühne bringen.



Von wegen aufrichtige Trauer

Bereits das Programmheft zur Vorstellung ist prall gefüllt mit schwarzem Humor. Da wäre etwa die Todesanzeige auf dem Titel. In dieser findet sich keine sentimentale Sentenz, sondern: „Nun seid mal nicht so froh, dass es mich erwischt hat und nicht euch – ich bin nur vorgegangen und ihr kommt bald nach…“ Darüber ein Bild der im Stück verstorbenen Katharina Amalia Hintermoser alias Tante Kathi. Darunter die Namen der Hinterbliebenen. „In aufrichtiger Trauer“, heißt es da. Aufrichtig ist da aber nicht sonderlich viel, wie die Antdorfer Theaterer offenlegen, inklusive Gesangs- und Tanzeinlagen, Slow-Motion-Es(s)kapaden und mehrerer Handlungsebenen.



Heiße Sache: Die laszive Großstädterin Monika (Sophie Babilon) bringt das Blut in Blasius Hölleisen (Hubert Wagner) zum Kochen. © Antonia Reindl

Lästern im Wirtshaus

Zum Stück: Völlig durchnässt landet die Trauergemeinde zum Leichenschmaus in der Wirtschaft, während Totengräber Pankratz Gruber (Felix Blümlhuber) Tante Kathis Sarg unter Erde verschwinden lässt. Doch in der Wirtschaft scheint es nun vom Regen in die Traufe zu gehen. Bauunternehmer Blasius Hölleisen (Hubert Wagner) und seine Gattin Anastasia (Agnes Schöffmann-Manges) nehmen als erste Platz – und lästern über die noch Abwesenden. „Wenn’s ums Erben geht, dann san se do“, schimpft Anastasia. Das Weinen der Apothekergattin Charlotte Schöpsmüller (Daniela von Hösslin) am Grab, für sie Krokodilstränen pur. Die Schöpsmüllers kommen dazu, Charlotte und ihr Mann Herbert (Marco Teubner). Die Begrüßung der beiden Damen gleicht der tänzerischen Darstellung eines Stierkampfes, und lässt somit Unheilvolles vermuten.

Noch vier Aufführungen „Der Leichenschmaus“ ist noch im Schützenheim in Antdorf zu sehen: Samstag, 22. Juli, 20 Uhr (Einlass 19 Uhr); Sonntag, 23. Juli, 18 Uhr (17 Uhr) sowie Donnerstag 27. Juli, und Freitag, 28. Juli, jeweils 20 Uhr (19 Uhr). Karten (15 Euro) unter Telefon 08856/9086502 oder per E-Mail an antdorfer-theaterer@t-online.de.

Erschütterte Ehen

Doch auch die Ehen sind erschüttert. Charlotte hat ihren „Herbertle“ unter ihrer Fuchtel, sodass sich der Apotheker im Tagtraum in Freddie Mercury-Manier zu „I Want to Break Free“ in die Freiheit tanzt. Und Blasius ist Anastasia eine Last: „Herrgottszeiten, is des a Kreiz mit dir“, schimpft sie. Mittendrin: Schöpsmüllers Tochter Bärbel (Leonie Kirchbichler), die mental ferner Welten ihren Eltern zu schaffen macht. „Bärbel, Du Fratz“, klagt die Mutter immerzu.



Ein heller Klecks zwischen den schwarzen Trauergewänder: Kathis Nichte Monika (Sophie Babilon). In einem weißen Overall mit tiefem Dekolleté vereinnahmt die Städterin die Männer. Vor ihren Frauen kritisieren die Gatten das Auftreten der Lasziven, hinterrücks sind sie angetan. Ihr „Strampler“ sei ein „Verbrechen“, meint Herbert zu Monika, während sein Blick im Dekolleté verschwindet. Und Blasius scheut unter vier Augen keinerlei Körperkontakt. Selbst der Geistliche Ralf de Briquette (Manuel Geier), der laut Herbert „viel zu gut ausschaut für einen Pfarrer“, macht bei Monika große Augen.

Plötzlich mehrere Testamente

Schon das Zwischenmenschliche sorgt also für Aufregung und Anspannung beim Leichenschmaus, dabei ist der Letzte Wille der Tante noch gar nicht eröffnet. Erst nachdem die mürrische und laute Bedienung (Petra Wiesner) einige Schnapserl und schließlich Kaffee gebracht hat, schreitet man zur Tat. Doch da gibt es ein Problem: Mehrere Testamente tauchen auf. Und anstelle der Streitereien zu Tisch und der Mauscheleien abseits der Tafel treten plötzlich mörderische Szenen. Ein spannendes Vergnügen, nicht nur für Tante Kathi (Liesa Völk), die das Spektakel vom Jenseits mitverfolgt.