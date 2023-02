Gute Nachricht für Café-Betreiber

Gut Hub in Penzberg: Damm-Sanierung verschiebt sich - Bauwerk zu instabil

Von: Andreas Baar

Sorgenkind zwischen Kirnbergsee (rechts) und kleinem Weiher in Penzberg: Der Hauptdamm gehört saniert, allerdings braucht es dafür eine zusätzliche Absicherung. © Andreas Baar

Penzberg - Die Sanierung des Hauptdamms bei Gut Hub in Penzberg verschiebt sich. Der Start im März ist wegen Statikproblemen am Bauwerk nicht zu halten.

Jens Weißflog konnte einem leid tun, mitleidig blickte so mancher Stadtrat in der jüngsten Sitzung zum Vertreter des Bauamts: Der Tiefbau-Sachgebietsleiter musste verkünden, dass es mit dem Zeitplan für die Sanierung der städtischen Stauanlagen auf Gut Hub erst Mal nichts wird. Eigentlich wollte die Stadt ab März den in die Jahre gekommenen Hauptdamm zwischen Stüberl am Kirnberger See und Campingplatz endlich auf Vordermann bringen.

Zufahrt müsste gesperrt werden

Das Thema beschäftigt Verwaltung und Volksvertreter schon seit Jahren. Eigentlich hatte der Stadtrat das Sanierungsprojekt im vergangenen November bereits auf den Weg gebracht. Die Arbeiten sollten nach der Frostperiode ab Anfang März bis Oktober laufen. Die Gesamtkosten waren vom Bauamt mit knapp über 1,2 Millionen Euro angesetzt worden, der kommunale Eigenanteil hätte bei einem damals kalkulierten Fördersatz von 45 Prozent bei den Baukosten bei rund 760.000 Euro gelegen. Das Vorhaben hätte eine gravierende Einschränkung bedeutet: In einem ersten Schritt müsste der Hauptdamm zwischen Kirnbergsee und kleinem Weiher für circa zehn Wochen bis Mitte Mai voll gesperrt werden – was das Café Extra auf Gut Hub, den Waldkindergarten und den Campingplatz ausgesperrt hätte. Das städtische Café müsse in der Zeit schließen, hieß es. Auch Veranstaltungen auf Gut Hub seien erst ab Mitte Mai wieder vorgesehen.

Die Zufahrten zum Café Extra (roter Kreis) und Gut Hub (rechts daneben) sind von den Arbeiten am Hauptdamm (oben) zwischen kleinem Weiher und Kirnbergsee betroffen © Bauamt (Grafik)

Instabiles Bauwerk

Doch diese Termine sind jetzt Makulatur. Im Zuge der Planung durch das beauftragte Büro kam heraus, „dass es Schwierigkeiten mit dem Bauwerk gibt“, erklärte Weißflog. Der anvisierte Zeitplan sei „nicht mehr zu halten“. Fachmann Benedikt Sander-Kessels vom Echinger Büro „Dr. Blasy – Dr. Overland“ konkretisierte die Probleme: Für die Sanierung des Hauptdamms braucht es eine Spundwand – aber der Untergrund spiele nicht mit. Der Damm drohe durch die Vibrationen bei den Arbeiten abzurutschen. Wegen der Instabilität braucht es auf der Seeseite des Damms Steine oder Schotter, um einen „Gegendruck“ zu schaffen, so der Planer. Laut Bauamtsvertreter Weißflog kann der See aus naturschutzrechtlichen Gründen für die Spundwand nicht einfach abgelassen werden.

Neue Planung nötig

Das allerdings bedarf einer neuen Planung samt Berechnungen, machte Sander-Kessels deutlich. Auch sei es unrealistisch, das Bauvorhaben noch durchzuboxen, weil ab Mai eh wieder Veranstaltungen auf Gut Hub laufen, verlautete aus dem Bauamt. Der neue Zeitplan ist laut Weißflog noch unklar. Wenn alles gut geht, könne man wohl im Oktober starten. Vorher braucht es jedoch laut Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) einen neuen Stadtratsbeschluss – weil es sich um ein neues Vorhaben samt Kostenschätzung handeln wird. Korpan machte deutlich, dass an der Sanierung kein Weg vorbei führt: Es gebe dafür eine Anordnung der übergeordneten Behörden. Sollte die Stadt nichts machen, „sperren sie uns den Damm“.



Gute Nachricht für Café-Betreiber

Glücklich waren die Stadträte nicht mit der Verzögerung und der Aussicht auf umfangreiche Sicherungsarbeiten am Damm. Hardi Lenk (SPD) kritisierte die Aufschüttung nur für das Setzen der Spundwand als „ökologischen Wahnsinn“. Zudem regte er an, dass Vertreter von Wasserwirtschaftsamt und Unterer Naturschutzbehörde im Gremium die naturschutzrechtliche Sachlage erläutern – was der Bürgermeister aufgriff.

Freuen kann sich dagegen Stadtratskollege Markus Bocksberger (PM): Der Betreiber des Café Extra auf Gut Hub war schon in der November-Sitzung nicht glücklich über eine zehnwöchige Zwangspause gewesen. Nun geht er davon aus, dass sein Betrieb wohl heuer nicht zeitweise schließen muss.