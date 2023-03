Habach: Autofahrer fährt großes Verkehrsschild an der B472 um

Von: Andreas Baar

Teilen

Provisorisch wieder aufgestellt: Der große Wegweiser an der Einmündung zur B472 bei Habach war durch den Aufprall aus seiner Verankerung gerissen worden. © Andreas Baar

Habach - Ein Autofahrer hat einen großen Wegweiser an der B472 bei Habach umgefahren. Der Mann war laut Polizei wohl zu schnell unterwegs gewesen.

Ein 30-Jähriger aus Wackersberg war laut Polizei am Freitag (10. März) gegen 19.25 Uhr mit seinem PKW auf der Staatsstraße St2038 aus Murnau kommend in Richtung Habach unterwegs. An der Einmündung zur Bundesstraße B472 wollte er nach rechts in Richtung Penzberg abbiegen. „Vermutlich aufgrund zur hoher Geschwindigkeit“ an der Einmündung, so die Polizei, fuhr der Wackersberger geradeaus über die B472 und prallte auf der anderen Straßenseite gegen einen Vorwegweiser. Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von circa 3000 Euro. Das große Verkehrsschild brach aus der Verankerung. An dem Wegweiser entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand