Habach: Autofahrerin touchiert Lastwagen - B472 stundenlang gesperrt

Von: Andreas Baar

Der Unfall hatte sich auf der Bundesstraße B472 bei Habach ereignet (Symbolbild). © PantherMedia/Elmar Gubisch

Habach - Ein hoher Schaden und eine stundenlang gesperrte Bundesstraße: Das ist die Bilanz eines Unfalls am Mittwoch (29. Juni) auf der B472 bei Habach.

Laut Polizei fuhr eine Oberhauserin (52) gegen 9.20 Uhr mit ihrem Wagen auf der B472 von Peißenberg kommend in Richtung Sindelsdorf. „Vermutlich aufgrund Sekundenschlafes“ kam sie auf die Gegenfahrbahn und touchierte den entgegenkommenden Lastwagen eines Oberammergauers (39), so der Penzberger Inspektionsleiter Matthias Krümpel. Dabei wurde der Dieseltank des Lkw aufgerissen und Kraftstoff lief aus. Am Auto der Oberhauserin entstand ein Totalschaden von circa 3000 Euro. Der Lastwagen musste mit schwerem Gerät durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Schaden am Lkw wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehren Habach und Dürnhausen waren mit zehn Kräften vor Ort. Durch die Feuerwehr Sindelsdorf wurde eine Wassersperre eingerichtet, da Diesel in den Bachlauf unterhalb der Unfallstelle floss. Die Bundesstraße war durch den Verkehrsunfall und die Räumarbeiten fünf Stunden komplett gesperrt.