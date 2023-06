Habach: Brand in Sägewerk in Kratzlmühle - Feuerwehren vor Ort

Von: Andreas Baar

Die umliegenden Feuerwehren sind vor Ort im Einsatz. © GB

Habach- in Habach brennt ein Sägewerk in Kratzlmühle. Mehrere Feuerwehren sind vor Ort.

Am frühen Dienstagnachmittag (20. Juni) ging kurz nach 14 Uhr bei der Integrierten Leitstelle die Mitteilung über einen Brand in einem Sägewerk in Kratzlmühle in Habach ein. Derzeit befinden sich eine Vielzahl von Einsatzkräften der umliegenden Feuerwehren und Rettungsdienste im Einsatz, teilt das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit. Zudem sind zahlreiche Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Penzberg sowie umliegender Dienststellen vor Ort. Nähere Details sind derzeit nicht bekannt.