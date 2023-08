Habach: Ereignisreicher Einsatz für Polizeistreife

Die Streife der Verkehrspolizei hatte am Sonntag bei Habach gut zu tun (Symbolbild). © chris77ho

Habach: Unfallflucht, zwei Mädchen (11/12) mit Quads und ein Joint: Dieser Einsatz bei Habach war für die Verkehrspolizei abwechslungsreich.

Am Sonntag (7. August) gegen 11.30 Uhr befand sich eine Streife der Verkehrspolizei Weilheim gerade auf der B472 bei Habach, als ein Verkehrsteilnehmer anrief und mitteilte, dass er am Vorabend auf der A95 in Fahrtrichtung Garmisch-Partenkirchen unterwegs gewesen war. Kurz vor der Anschlussstelle Kochel sei er bei Regen ins Schleudern gekommen und gegen die Leitplanke gefahren. Er sei sodann allerdings weitergefahren und wolle nun den Unfall – über 18 Stunden danach – melden. Vorbehaltlich dessen, dass ein Schaden an der Leitplanke entstanden ist – wobei die genaue Unfallstelle erst noch ermittelt werden muss – hat der Verkehrsteilnehmer laut Polizei mit einer Anzeige wegen Unfallflucht zu rechnen.

11- und 12-Jährige auf Quads unterwegs

Um das Telefonat entgegenzunehmen blieb die Streife an der B472 auf Höhe Habach stehen. Noch während des Gesprächs beobachteten die Polizisten zwei Mädchen (11 und 12 Jahre), wie sie mit zwei Fahrzeugen im Bereich der Unterführung in Richtung Ort fuhren. Es handelte sich dabei um ein Quad mit Benzinmotor sowie um ein elektrisch betriebenes Spielzeug-Quad. Beide Mädchen waren laut Polizei mit circa Tempo 35 bis 40 unterwegs und fuhren ohne Schutzhelm, sonstige Sicherung und Begleitung gerade heim nach Habach.

Das Duo wurde einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass die Fahrzeuge dem Vater der 12-Jährigen gehörten und er die Quads den Kindern zum Fahren überlassen hatte. Beide Fahrzeuge hatten keinerlei Zulassung oder Betriebserlaubnis. „Natürlich hatten die Kinder auch nicht den notwendigen Führerschein für die beiden Fahrzeuge“, heißt es von der Verkehrspolizei. Gegen den 42-jährigen Vater wird nun ein Strafverfahren eingeleitet.

Vater hatte wohl Joint geraucht

Die Streife wollte sodann noch den anderen Vater von dem Vorfall informieren und suchte auch diesen in einem Nachbarhaus auf. Als die Polizeibeamten vor der Tür standen, „war sodann deutlichster Marihuanageruch festzustellen, der aus der Wohnung kam“, teilt die Polizei mit. Als die Wohnungstür geöffnet wurde, betraten die beiden Beamten die Wohnung und stellten nach einer kurzen Suche auch Marihuana sicher. Der 48-jährige Vater hatte wohl gerade einen Joint am Küchenfenster geraucht. Auch er hat nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz mit einem Strafverfahren zu rechnen.