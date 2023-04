Habach: Feuerwehr 1700 Stunden ehrenamtlich für Dorf im Einsatz

Von: Andreas Baar

Teilen

Einsatz für die Allgemeinheit: Auch die Aktiven der Feuerwehr Habach rücken ehrenamtlich aus (Symbolbild). © Andreas Baar

Habach - Die Feuerwehr Habach hat 2022 mit 71 Aktiven circa 1700 ehrenamtliche Stunden für die Allgemeinheit geleistet. Die Helfer rückten zu 14 Einsätzen aus.

Zu ihrer mittlerweile 145. Generalversammlung mussten die Mitglieder der Habacher Feuerwehr heuer ausweichen. Weil das Vereinslokal Eichbichlstüberl noch keinen neuen Pächter hatte, ging es in den Trödler. Kommandant Michael Aigner bilanzierte das vergangene Jahr. 2022 hatte die Habacher Wehr insgesamt 71 Aktive, davon sind 14 Atemschutzgeräteträger. Im vergangenen Jahren wurden laut Aigner circa 1700 ehrenamtliche Stunden an Übungen, Einsätzen und Lehrgängen geleistet.

Frisch gewählt: Die Vorstandschaft der Feuerwehr Habach. © Feuerwehr Habach

14 Einsätze in 2022

Die freiwilligen Helfer rückten 14-mal aus: elf Technische Hilfeleistungen gab es, dazu noch zwei Brandeinsätze und eine Verkehrslenkung. Ein besondere Einsatz fand laut Aigner am 10. August 2022 statt: Die Habacher wurden damals zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorrad auf der B472 gerufen, im Anschluss habe man leider mehrere Stunden auf den Unfallgutachter warten müssen. Ärgerlich für die Ehrenamtlichen, was bei langen Wartezeiten bis mitten in die Nacht nicht sehr schön ist, kritisierte der Kommandant die unangenehme Situation.

Dank für Treue und Leistung Gehrt wurde bei der Feuerwehr Habach auch. Das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold für 40-jährige Dienstzeit gab es für Klaus Radiske. Das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber für 25-jährige Dienstzeit erhielten Anton Kennerknecht, Johann (Koanz) Mair, Leonhard Schleich und Stefan Schulz. Die Goldene Ehrennadel vom Verein für besondere Dienste gab es für Michael Mair. Und die Silberne Ehrennadel vom Verein für langjährige Dienste ging an Michael Kramer und Holger Schulz.

Langjährige und verdiente Treue: Die Geehrten der Habacher Wehr. © Feuerwehr Habach

Vereinsvorsitzender Christoph Herrmann hatte zuvor seinen Vorstandsbericht abgegeben. Von Vereinsseite sei das Jahr 2022 „sehr gut“ gelaufen. Es gab diverse Veranstaltungen – unter anderem das Herbstfest, den Glühweintreff am Feuerwehrhaus sowie der Habacher Christkindlmarkt. Durch die guten Einnahmen bei den Veranstaltungen, konnte ein Großteil der Erlöse an wohltätige Einrichtungen, Habach hilft und Hospizverein Polling), gespendet werden. Zudem wurde in neue Ausrüstung und Uniformen investiert, „um die Gemeinde Habach zu entlasten“, wie der Vorstand betont.

Kontinuität bei der Vereinsführung

Bei der Generalversammlung standen auch Wahlen an. An der Ämterbesetzung hat sich bis auf eine Ausnahme allerdings nichts geändert. Auf ihren Posten bleiben: Christoph Herrmann (Vorstand), Stefan Neuner (2. Vorstand), Mathias Mair (Kassier), Andreas Spensberger (Schriftführer), Florian Schmid (1. Revisor), Christian Feigl (Vertrauensmann Habach), Thomas Schnleich (Vertrauensmann Dürnhausen sowie Robert Neuner (Fähnrich), Alexander Gastl (1. Fahnenbegleiter) und Anton Kennerknecht (2. Fahnenbegleiter). Neu in der Führungsriege ist Thomas Hoyer (2. Revisor), der von Josef Hoiss das Amt übernahm.