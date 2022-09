Habach: Gemeinderat erteilt großem Dünger-Projekt aus Gülle Absage

Von: Andreas Baar

Pläne für Habach: So sollten die holzverkleideten Produktionshallen samt Logistikgebäude aussehen. © Grafik Jocher

Habach – Aus der Düngerherstellung mit Gülle beim Habacher Gewerbegebiet wird nichts. Der Gemeinderat beschloss, das Projekt dort nicht weiter zu verfolgen.

Es waren durchaus bemerkenswerte Zahlen, die Alois Philipp von der Betreibergesellschaft C-Resource Jaudenmühle und Projektplaner Stephan Jocher Ende Juni im Habacher Gemeinderat präsentierten. Ein Investitionsvolumen von rund 75 Millionen Euro und bis zu 35 Arbeitsplätze standen im Raum. Die Firma C-Resource aus Issum wollte über die Gesellschaft auf einem 28.800 Quadratmeter großen Pachtgelände beim Gewerbegebiet „Mühltal“ mit einem speziellen Verfahren groß in das Düngemittelgeschäft einsteigen.

Die Idee: Gülle wird bei den Bauern durch ein Filtersystem in Wasser und Feststoffe/Nährstoffe getrennt. Das Wasser bleibt, der Filtercontainer wird in Habach aufbereitet und die Nährstoffe zu Dünger verarbeitet. „Das ist keine neue Technik, sie funktioniert“, warb Philipp. Man vergrößere die Dimension der Anlage. Angedacht waren drei Produktionshallen sowie ein Verwaltungs-, Labor- und Werkstattgebäude. Die Produktionsstätte könnte bis Ende 2023 stehen und die ersten Produkte 2024 auf den Markt kommen, hieß es. Die Bauherren kalkulierten mit 60.000 Tonnen Dünger jährlich und einem Jahresumsatz von 21 Millionen Euro – sowie Strom und Wärme für die Gemeinde.

Wo jetzt noch eine Kiesgrube nördlich der B472-Anschlusstelle Abfahrt in das Habacher Gewerbgebiet ist (graue Fläche Bildmitte) sollte die Produktionsstätte hinkommen. © Grafik Jocher

Einstimmig gegen Standort

Dafür hätte die private Kiesgrube per Bebauungsplan in eine Gewerbefläche umgewandelt werden müssen. Doch in den Reihen der Gemeinderäte überwog die Skepsis. In der jüngsten Sitzung beschloss das Gremium einstimmig, seine Zustimmung zu versagen. Man habe sich darauf verständigt, dass Projekt „an dieser Stelle“ nicht weiter zu verfolgen, bestätigt Bürgermeister Michael Strobl der Rundschau. Für ihn wäre die praktische Umsetzung, westlich des tiefer gelegenen Gewerbegebiets, schwierig: „Der Höhenunterschied ist gewaltig.“ Leicht gemacht hatten es sich die Volksvertreter nicht. Es gab ein Treffen mit dem Landratsamt, zudem holte man sich eine Meinung von der TU München ein. Für Mitte September war noch ein Termin bei der Regierung von Oberbayern angesetzt.



Grundsätzlich nicht gegen Projekt

Am Ende aber blieben „Fragen über Fragen“, wie der Bürgermeister sagt. Grundsätzlich sei man nicht gegen das Vorhaben, aber man könne doch „erst Mal eine Versuchsanlage im Kleinen laufen lassen“, meint Strobl. „Bei uns gibt es das Gülleüberangebot nicht so“, fürchtet er, dass sich eigens große Viehbetriebe für die Produktion ansiedeln. Gegen eine kleiner Variante an der Jaudenmühle würde man nichts haben, betont Strobl – der Standort ist jedoch bereits von Landratsamt und Bezirksregierung wegen des Außenbereichs abgelehnt.



Firma von Beschluss überrascht

Bei C-Resource ist man überrascht, dass es überhaupt zu einer Abstimmung kam. „Einen Antrag haben wir nicht gestellt“, schreibt Firmenmitgründer Ralf Hülsmann auf Anfrage. Man sei „selbstverständlich“ vom eigenen Konzept überzeugt. Habach ist wohl raus. „Der Standort Jaudenmühle ist gar keine Option“, verweist Hülsmann auf die vorliegende Nein der Behörden. Für die dortige Fläche sei damals auch keine Düngerproduktion vorgesehen gewesen, sondern nur die Produktion von Pflanzenkohle – mit der entstandenen Wärme hätte der Betrieb im Jahr 60.000 Liter Heizöl einsparen können.“ Für die Produktion von Pflanzenkohle und Dünger sei die Fläche jedoch zu klein.