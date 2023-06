Habach: Heißes Heu sorgt für Feuerwehreinsatz in Dürnhausen

Von: Andreas Baar

Heißer Heustock in Dürnhausen: Die Feuerwehr hatte vorsorglich auch eine Löschwasserversorgung aufgebaut. © Andreas Baar

Habach - Ein erhitzter Heustock hat in Dürnhausen für eine großen Feuerwehreinsatz gesorgt. Zum Glück reagierten alle Beteiligten rasch.

Mehrere Feuerwehren rückten am Freitag (2. Juni) gegen 10.50 Uhr bei einem landwirtschaftlichen Anwesen an der Sindelsdorfer Straße in Dürnhausen an. Laut Kreisbrandrat Rüdiger Sobotta hatte ein Landwirt die Tage zuvor regelmäßig die Temperatur im eingeführten Heustock gemessen. Am Freitag lag der Wert dann über 70 Grad, was umgehend der Rettungsleitstelle gemeldet wurde. Die Feuerwehr wurde alarmiert. Neben den Wehren aus Habach-Dürnhausen und Antdorf rückten extra Kräfte aus Sindelsdorf und Obersöchering jeweils mit einem speziellen Heuwehrgerät an. Mit den Lanzen wird zur Abkühlung Wasser in das Heu eingelassen und heiße Luft über ein Gebläse abgesaugt.

Neben der Feuerwehr hielt sich auch ein Rettungswagen des BRK bereit. © Andreas Baar

Rund 70 Einsatzkräfte vor Ort

Circa 70 Einsatzkräfte waren laut Sobotta vor Ort. Sie bereiteten vorsorglich einen Löschangriff vor, sorgten für die Löschwasserversorgung, stellten Atemschutz bereit und sicherten die Straße. Auch ein Rettungswagen des Roten Kreuzes hielt sich bereit. Eingreifen mussten die Helfer dann zum Glück nicht. Nach rund 3,5 Stunden war die Temperatur im Heustock wieder in einen unkritischen Bereich gefallen, sagte der Kreisbrandrat am späten Nachmittag der Rundschau.. Alles sei gut gelaufen, es habe keinen Brand oder Verletzte gegeben. Die Einsatzkräfte konnten wieder abrücken, die Habacher Wehr beobachtete die Situation jedoch zur Sicherheit weiter.